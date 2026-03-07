Рейтинг@Mail.ru
СМИ: Трамп хочет, чтобы в будущем Иран сотрудничал с США в добыче нефти
02:55 07.03.2026
СМИ: Трамп хочет, чтобы в будущем Иран сотрудничал с США в добыче нефти
СМИ: Трамп хочет, чтобы в будущем Иран сотрудничал с США в добыче нефти
Президент США Дональд Трамп хочет, чтобы в будущем Иран сотрудничал с Соединенными Штатами в добыче нефти наподобие Венесуэлы, сообщает телеканал NBC со ссылкой
СМИ: Трамп хочет, чтобы в будущем Иран сотрудничал с США в добыче нефти

NBC: Трамп хочет, чтобы в будущем Иран сотрудничал с США в добыче нефти

МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп хочет, чтобы в будущем Иран сотрудничал с Соединенными Штатами в добыче нефти наподобие Венесуэлы, сообщает телеканал NBC со ссылкой на официальных лиц и другие источники.
Как отмечает канал со ссылкой на двух официальных лиц Штатов, бывшего американского чиновника и еще одного осведомленного источника, Трамп надеется, что в будущем Вашингтон и Тегеран будут "сотрудничать в добыче нефти подобно тому, как это делают США и Венесуэла".
