МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп хочет, чтобы в будущем Иран сотрудничал с Соединенными Штатами в добыче нефти наподобие Венесуэлы, сообщает телеканал NBC со ссылкой на официальных лиц и другие источники.
https://ria.ru/20260307/tramp-2079166528.html
СМИ: Трамп хочет, чтобы в будущем Иран сотрудничал с США в добыче нефти
СМИ: Трамп хочет, чтобы в будущем Иран сотрудничал с США в добыче нефти - РИА Новости, 07.03.2026
СМИ: Трамп хочет, чтобы в будущем Иран сотрудничал с США в добыче нефти
Президент США Дональд Трамп хочет, чтобы в будущем Иран сотрудничал с Соединенными Штатами в добыче нефти наподобие Венесуэлы, сообщает телеканал NBC со ссылкой РИА Новости, 07.03.2026
2026-03-07T02:55:00+03:00
2026-03-07T02:55:00+03:00
2026-03-07T02:55:00+03:00
в мире
сша
иран
венесуэла
дональд трамп
nbc
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/17/2076258013_0:54:2047:1205_1920x0_80_0_0_7d517e0075a6c16b0af76353ca6f05ad.jpg
https://ria.ru/20260307/tramp-2079165621.html
сша
иран
венесуэла
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/17/2076258013_0:0:2047:1535_1920x0_80_0_0_b59c7e239d8857674ff7e584d77a11d7.jpg
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, иран, венесуэла, дональд трамп, nbc, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, США, Иран, Венесуэла, Дональд Трамп, NBC, Военная операция США и Израиля против Ирана
СМИ: Трамп хочет, чтобы в будущем Иран сотрудничал с США в добыче нефти
NBC: Трамп хочет, чтобы в будущем Иран сотрудничал с США в добыче нефти
© REUTERS / Evelyn HocksteinДональд Трамп
© REUTERS / Evelyn Hockstein
Дональд Трамп . Архивное фото