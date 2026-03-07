СМИ: Трамп выразил интерес в размещении военных на территории Ирана

В феврале США разрешили проводить операции с нефтегазовым сектором Венесуэлы за исключением лиц из России, Ирана, Китая, Кубы и КНДР. Глава МИД Сергей Лавров заявлял, что российские компании вытесняются из Венесуэлы после того, как США в начале января нанесли массированный удар по стране, а президента Николаса Мадуро и его супругу захватили и вывезли в Нью-Йорк.