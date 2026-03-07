Рейтинг@Mail.ru
СМИ: Трамп выразил интерес в размещении военных на территории Ирана
02:36 07.03.2026 (обновлено: 02:58 07.03.2026)
СМИ: Трамп выразил интерес в размещении военных на территории Ирана
в мире, сша, иран, дональд трамп, nbc, военная операция сша и израиля против ирана
СМИ: Трамп выразил интерес в размещении военных на территории Ирана

NBC: Трамп выразил интерес в размещении военных на территории Ирана

МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в частном порядке выразил интерес в размещении военных на территории Ирана, сообщает телеканал NBC со ссылкой на официальных лиц и другие источники.
"Президент Дональд Трамп в частном порядке выразил серьезный интерес в размещении американских войск на земле на территории Ирана", — говорится в публикации.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
Голливуда недостаточно: для войны с Ираном США использовали новое оружие
6 марта, 08:00
Как уточняется, речь идет о направлении в Иран небольшого американского контингента для достижения "конкретных стратегических целей".
По данным телеканала, он обсудил эту идею со своими помощниками и официальными лицами из Республиканской партии.
Хозяин Белого дома также надеется на сотрудничество в будущем с Тегераном в добыче нефти "подобно тому, как это делают США и Венесуэла".

В феврале США разрешили проводить операции с нефтегазовым сектором Венесуэлы за исключением лиц из России, Ирана, Китая, Кубы и КНДР. Глава МИД Сергей Лавров заявлял, что российские компании вытесняются из Венесуэлы после того, как США в начале января нанесли массированный удар по стране, а президента Николаса Мадуро и его супругу захватили и вывезли в Нью-Йорк.

Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
Почему война против Ирана гораздо опаснее для России, чем это кажется
6 марта, 08:00
Накануне Трамп заявил, что не примет никакого завершения войны с Ираном, кроме безоговорочной капитуляции исламской республики. Позднее в интервью Axios он добавил, что "безоговорочная капитуляция" может также быть достигнута в силу уничтожения военного потенциала Тегерана.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Флаг Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
В МИД Ирана ответили на намерение Трампа влиять на будущих лидеров страны
6 марта, 21:29
 
В миреСШАИранДональд ТрампNBCВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Заголовок открываемого материала