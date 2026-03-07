СМИ: Трамп выразил интерес в размещении военных на территории Ирана

МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в частном порядке выразил интерес в размещении военных на территории Ирана, сообщает телеканал NBC со ссылкой на официальных лиц и другие источники.
"Президент Дональд Трамп в частном порядке выразил серьезный интерес в размещении американских войск на земле на территории Ирана", — говорится в публикации.
Как уточняется, речь идет о направлении в Иран небольшого американского контингента для достижения "конкретных стратегических целей".
По данным телеканала, он обсудил эту идею со своими помощниками и официальными лицами из Республиканской партии.
Хозяин Белого дома также надеется на сотрудничество в будущем с Тегераном в добыче нефти "подобно тому, как это делают США и Венесуэла".
В феврале США разрешили проводить операции с нефтегазовым сектором Венесуэлы за исключением лиц из России, Ирана, Китая, Кубы и КНДР. Глава МИД Сергей Лавров заявлял, что российские компании вытесняются из Венесуэлы после того, как США в начале января нанесли массированный удар по стране, а президента Николаса Мадуро и его супругу захватили и вывезли в Нью-Йорк.
Накануне Трамп заявил, что не примет никакого завершения войны с Ираном, кроме безоговорочной капитуляции исламской республики. Позднее в интервью Axios он добавил, что "безоговорочная капитуляция" может также быть достигнута в силу уничтожения военного потенциала Тегерана.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.