"Новое занятие": в Европе поймали Трампа на уловке в отношении Ирана

МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп угрожает сменой правительства Кубе, чтобы отвлечь от внутренних проблем и операции в Иране, заявил австрийский дипломат и бывший посол в ЕС Клеменс Фишер в интервью немецкому журналу Focus.
По словам Фишера, Трамп может попытаться переосмыслить свои действия, потому что обещал во время предвыборной кампании воздерживаться от вовлечения США в конфликты за рубежом.
"Он может попытаться оправдать это тем, что на самом деле он вообще не ведет войн, а хочет установить гуманные режимы", — пояснил дипломат.
Вчера американский лидер заявил, что Соединенные Штаты хотят сначала решить вопрос с Ираном, а затем намерены заняться Кубой.
США и Израиль 28 февраля начали операцию против Исламской Республики Иран. В Тель-Авиве заявили, что ее цель — не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Вашингтон пригрозил уничтожить иранский флот, оборонную промышленность и призвал граждан страны свергнуть режим.
Иран в ответ наносит удары по израильской территории, а также по американским военным объектам на Ближнем Востоке.
Обострение отношений Гаваны и Вашингтона
Куба переживает топливный кризис, обострившийся после указа Трампа от 29 января. Кубинское правительство заявляет, что с помощью энергетической блокады Штаты стремятся задушить экономику карибской страны и сделать условия жизни ее населения невыносимыми.
Представитель Кремля Дмитрий Песков называл ситуацию критической. Москва обсуждает с Гаваной варианты поддержки и разрешения проблемы.