"Новое занятие": в Европе поймали Трампа на уловке в отношении Ирана - РИА Новости, 07.03.2026
02:26 07.03.2026
"Новое занятие": в Европе поймали Трампа на уловке в отношении Ирана
Президент США Дональд Трамп угрожает сменой правительства Кубе, чтобы отвлечь от внутренних проблем и операции в Иране, заявил австрийский дипломат и бывший...
"Новое занятие": в Европе поймали Трампа на уловке в отношении Ирана

Дипломат Фишер: Трамп начал угрожать Кубе, чтобы отвлечь от операции в Иране

Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп . Архивное фото
МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп угрожает сменой правительства Кубе, чтобы отвлечь от внутренних проблем и операции в Иране, заявил австрийский дипломат и бывший посол в ЕС Клеменс Фишер в интервью немецкому журналу Focus.
"Учитывая ситуацию в Иране, возникает вопрос, а имеет ли (смена правительства — Прим. ред.) на Кубе вообще смысл? <…> Мне кажется, что Трамп нашел себе новое занятие, чтобы отвлечь от внутренних проблем", — сказал он.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 07.03.2026
Трамп заявил о неограниченном арсенале боеприпасов, применяемом США в Иране
Вчера, 00:12
По словам Фишера, Трамп может попытаться переосмыслить свои действия, потому что обещал во время предвыборной кампании воздерживаться от вовлечения США в конфликты за рубежом.
"Он может попытаться оправдать это тем, что на самом деле он вообще не ведет войн, а хочет установить гуманные режимы", — пояснил дипломат.
Футболисты Интер Майами на приеме в Белом доме - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
"Они не понимают, что творится": зачем Трамп рассказал Месси про Иран
6 марта, 18:56
Вчера американский лидер заявил, что Соединенные Штаты хотят сначала решить вопрос с Ираном, а затем намерены заняться Кубой.
США и Израиль 28 февраля начали операцию против Исламской Республики Иран. В Тель-Авиве заявили, что ее цель — не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Вашингтон пригрозил уничтожить иранский флот, оборонную промышленность и призвал граждан страны свергнуть режим.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
Трамп пообещал Ирану великое будущее после окончания конфликта
6 марта, 17:14
Иран в ответ наносит удары по израильской территории, а также по американским военным объектам на Ближнем Востоке.

Обострение отношений Гаваны и Вашингтона

Куба переживает топливный кризис, обострившийся после указа Трампа от 29 января. Кубинское правительство заявляет, что с помощью энергетической блокады Штаты стремятся задушить экономику карибской страны и сделать условия жизни ее населения невыносимыми.
Представитель Кремля Дмитрий Песков называл ситуацию критической. Москва обсуждает с Гаваной варианты поддержки и разрешения проблемы.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
Трамп заявил, что хочет полного смещения иранского руководства
6 марта, 06:22
 
