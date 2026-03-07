Рейтинг@Mail.ru
Оборонные подрядчики увеличат производство оружия, заявил Трамп - РИА Новости, 07.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:14 07.03.2026 (обновлено: 00:41 07.03.2026)
https://ria.ru/20260307/tramp-2079153051.html
Оборонные подрядчики увеличат производство оружия, заявил Трамп
Оборонные подрядчики увеличат производство оружия, заявил Трамп - РИА Новости, 07.03.2026
Оборонные подрядчики увеличат производство оружия, заявил Трамп
Президент США Дональд Трамп заявил, что после встречи с ним оборонные подрядчики согласились увеличить темпы производства оружия "великолепного" класса в четыре РИА Новости, 07.03.2026
2026-03-07T00:14:00+03:00
2026-03-07T00:41:00+03:00
в мире
сша
дональд трамп
bae systems
northrop grumman
lockheed martin
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/17/2076258013_0:54:2047:1205_1920x0_80_0_0_7d517e0075a6c16b0af76353ca6f05ad.jpg
https://ria.ru/20260307/tramp-2079152938.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/17/2076258013_0:0:2047:1535_1920x0_80_0_0_b59c7e239d8857674ff7e584d77a11d7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, дональд трамп, bae systems, northrop grumman, lockheed martin
В мире, США, Дональд Трамп, BAE Systems, Northrop Grumman, Lockheed Martin
Оборонные подрядчики увеличат производство оружия, заявил Трамп

Трамп: оборонные подрядчики увеличат производство оружия в четыре раза

© REUTERS / Evelyn HocksteinДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 07.03.2026
© REUTERS / Evelyn Hockstein
Дональд Трамп . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 7 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что после встречи с ним оборонные подрядчики согласились увеличить темпы производства оружия "великолепного" класса в четыре раза.
"Мы только что завершили очень плодотворную встречу с крупнейшими оборонными компаниями США, на которой обсудили производство и графики выпуска продукции. Они согласились увеличить производство оружия "великолепного класса" в четыре раза, поскольку мы хотим как можно быстрее достичь максимального уровня производства", - написал он в соцсети Truth Social, при этом не уточнив, какое именно вооружение попадает под определение "великолепного".
Он добавил, что на встрече присутствовали главы таких оборонных компаний, как BAE Systems, Boeing, Honeywell Aerospace, L3Harris Missile Solutions, Lockheed Martin, Northrop Grumman и Raytheon.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 07.03.2026
Трамп заявил о неограниченном арсенале боеприпасов, применяемом США в Иране
00:12
 
В миреСШАДональд ТрампBAE SystemsNorthrop GrummanLockheed Martin
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала