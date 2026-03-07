ВАШИНГТОН, 7 мар - РИА Новости. США располагают почти неограниченным арсеналом боеприпасов, которые применяют, например, в Иране, заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.
https://ria.ru/20260307/tramp-2079152938.html
Трамп заявил о неограниченном арсенале боеприпасов, применяемом США в Иране
Трамп заявил о неограниченном арсенале боеприпасов, применяемом США в Иране - РИА Новости, 07.03.2026
Трамп заявил о неограниченном арсенале боеприпасов, применяемом США в Иране
США располагают почти неограниченным арсеналом боеприпасов, которые применяют, например, в Иране, заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп. РИА Новости, 07.03.2026
2026-03-07T00:12:00+03:00
2026-03-07T00:12:00+03:00
2026-03-07T00:12:00+03:00
в мире
иран
дональд трамп
сша
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/02/2078009893_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d10d3c3e60a3146c291bb2d28d7779b5.jpg
https://ria.ru/20260307/tramp-2079152691.html
иран
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/02/2078009893_194:0:2925:2048_1920x0_80_0_0_f669a054be1f7f2228bacf2513b18d98.jpg
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, иран, дональд трамп, сша, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, Дональд Трамп, США, Военная операция США и Израиля против Ирана
Трамп заявил о неограниченном арсенале боеприпасов, применяемом США в Иране
Трамп: США располагают неограниченным арсеналом боеприпасов, применяемых в Иране
© AP Photo / Alex BrandonДональд Трамп
© AP Photo / Alex Brandon
Дональд Трамп. Архивное фото