Трамп рассказал о масштабном увеличении военного производства в США - РИА Новости, 07.03.2026
00:09 07.03.2026
Трамп рассказал о масштабном увеличении военного производства в США
Трамп рассказал о масштабном увеличении военного производства в США
Президент США Дональд Трамп заявил, что масштабное расширение производства новейших вооружений в стране началось еще три месяца назад, а заводы уже приступили к
2026
Трамп рассказал о масштабном увеличении военного производства в США

Трамп: увеличение военного производства в США началось три месяца назад

ВАШИНГТОН, 7 мар – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что масштабное расширение производства новейших вооружений в стране началось еще три месяца назад, а заводы уже приступили к выполнению заказов.
"Расширение (производства – ред.) началось за три месяца до этой встречи (с военными производителями – ред.), и строительство заводов, а также выпуск многих из этих видов вооружений уже идут полным ходом", - написал Трамп в своей соцсети Truth Social.
В пятницу Трамп провел встречу с крупнейшими военными подрядчиками США, посвященную кратному увеличению выпуска наиболее востребованных образцов вооружений и боеприпасов на фоне продолжающейся военной кампании против Ирана. Как сообщил Трамп, в переговорах участвовали главы таких гигантов, как Lockheed Martin, Raytheon, Boeing, Northrop Grumman, BAE Systems, Honeywell Aerospace и L3Harris.
Флаг Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
В МИД Ирана ответили на намерение Трампа влиять на будущих лидеров страны
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
