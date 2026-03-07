Рейтинг@Mail.ru
Тела убитых в ходе конфликта с Ираном военных США доставят на родину - РИА Новости, 07.03.2026
00:17 07.03.2026
Тела убитых в ходе конфликта с Ираном военных США доставят на родину
Тела шестерых американских военных, погибших от удара иранского беспилотника по пункту управления в Кувейте, в субботу доставят на родину.
Тела убитых в ходе конфликта с Ираном военных США доставят на родину

Тела убитых в Кувейте в ходе конфликта с Ираном военных США доставят на родину

© Фото : U.S. Navy / Petty Officer 3rd Class Simon PikeАмериканский военно-транспортный самолет C-2A Greyhound
Американский военно-транспортный самолет C-2A Greyhound - РИА Новости, 1920, 07.03.2026
© Фото : U.S. Navy / Petty Officer 3rd Class Simon Pike
Американский военно-транспортный самолет C-2A Greyhound. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 7 мар - РИА Новости. Тела шестерых американских военных, погибших от удара иранского беспилотника по пункту управления в Кувейте, в субботу доставят на родину.
Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт в среду сообщила, что в церемонии собирается принять участие президент США Дональд Трамп.
Пока официальное число погибших в ходе операции против Ирана американских военнослужащих составляет шесть человек. Все они стали жертвами удара иранского БПЛА по пункту управления в порту Эш-Шуайба в Кувейте, при этом секретарь иранского Высшего совета национальной безопасности Али Лариджани выступил в среду с утверждением, что во время конфликта уже погибли более 500 военных США.
Иран наносит удары по военным объектам США на Ближнем Востоке и израильской территории в ответ на атаку со стороны Соединенных Штатов и Израиля. В первый же день конфликта - 28 февраля - под удар попала школа для девочек на юге Ирана, был убит верховный лидер, аятолла Али Хаменеи. Общее число жертв нападения, по данным иранских властей, - уже более 1,2 тысячи человек.
Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
В Белый доме назвали сроки достижения целей операции против Ирана
