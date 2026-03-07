https://ria.ru/20260307/tel-aviv-2079241367.html
В Тель-Авиве прозвучали сирены воздушной тревоги
В Тель-Авиве прозвучали сирены воздушной тревоги - РИА Новости, 07.03.2026
В Тель-Авиве прозвучали сирены воздушной тревоги
Сирены воздушной тревоги прозвучали в Тель-Авиве после четвертой за день ракетной атаки со стороны Ирана, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 07.03.2026
2026-03-07T16:38:00+03:00
2026-03-07T16:38:00+03:00
2026-03-07T16:38:00+03:00
в мире
иран
израиль
западный берег реки иордан
али хаменеи
амир саид иравани
оон
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1c/2077494269_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_5a31319a7fdb67715acea5b7ca260f27.jpg
https://ria.ru/20260307/iran-2079229816.html
https://ria.ru/20260307/iran-2079196128.html
иран
израиль
западный берег реки иордан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1c/2077494269_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_6ee47103899fa2d49b39634e16147354.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, иран, израиль, западный берег реки иордан, али хаменеи, амир саид иравани, оон, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, Израиль, Западный берег реки Иордан, Али Хаменеи, Амир Саид Иравани, ООН, Военная операция США и Израиля против Ирана
В Тель-Авиве прозвучали сирены воздушной тревоги
РИА Новости: в Израиле сработала воздушная тревога после пусков ракет из Ирана