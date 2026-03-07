https://ria.ru/20260307/tegeran-2079206928.html
В некоторых районах Тегерана прогремели взрывы
Звуки взрывов были слышны в некоторых районах Тегерана, сообщило агентство ISNA. РИА Новости, 07.03.2026
2026-03-07T19:42:00+03:00
в мире
тегеран (город)
сша
иран
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/07/2079273526_0:687:1623:1600_1920x0_80_0_0_e9ca464ff45772b40ad725ac84875edf.jpg
https://ria.ru/20260307/ritter-2078950590.html
тегеран (город)
сша
иран
В мире, Тегеран (город), США, Иран, Военная операция США и Израиля против Ирана
