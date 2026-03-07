Рейтинг@Mail.ru
В некоторых районах Тегерана прогремели взрывы - РИА Новости, 07.03.2026
12:00 07.03.2026 (обновлено: 19:42 07.03.2026)
В некоторых районах Тегерана прогремели взрывы
Звуки взрывов были слышны в некоторых районах Тегерана, сообщило агентство ISNA. РИА Новости, 07.03.2026
в мире, тегеран (город), сша, иран, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Тегеран (город), США, Иран, Военная операция США и Израиля против Ирана
ТЕГЕРАН, 7 мар - РИА Новости. Звуки взрывов были слышны в некоторых районах Тегерана, сообщило агентство ISNA.
По его данным, взрыв был слышен около 12.00 по местному времени (11.30 мск), взрывы повторились и позже - в районе 13.33 по местному времени (13.03 мск).
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.
Американский военный эксперт Скотт Риттер на пресс-конференции в Москве - РИА Новости, 1920, 07.03.2026
Скотт Риттер — о конфликте вокруг Ирана и его настоящих целях
