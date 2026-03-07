Рейтинг@Mail.ru
Российское посольство рассказало об обстановке в Тегеране
10:36 07.03.2026 (обновлено: 10:46 07.03.2026)
Российское посольство рассказало об обстановке в Тегеране
Обстановка в Тегеране остается стабильной, несмотря на регулярные бомбардировки, сообщили РИА Новости в российском посольстве в Иране. РИА Новости, 07.03.2026
в мире
тегеран (город)
россия
военная операция сша и израиля против ирана
тегеран (город)
россия
в мире, тегеран (город), россия, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Тегеран (город), Россия, Военная операция США и Израиля против Ирана
Российское посольство рассказало об обстановке в Тегеране

Российское посольство: обстановка в Тегеране в целом остается стабильной

© AP Photo / Vahid SalemiДым в Тегеране после авиаудара
Дым в Тегеране после авиаудара - РИА Новости, 1920, 07.03.2026
© AP Photo / Vahid Salemi
Дым в Тегеране после авиаудара
ТЕГЕРАН, 7 мар - РИА Новости. Обстановка в Тегеране остается стабильной, несмотря на регулярные бомбардировки, сообщили РИА Новости в российском посольстве в Иране.
"Несмотря на регулярные обстрелы и бомбардировки, обстановка в Тегеране в целом остается стабильной. Госучреждения и магазины работают. Антиправительственных выступлений оппозиции по стране не фиксируем", - сказал собеседник агентства.
Самолет EA-18G Growler готовится к взлету с палубы авианосца ВМС США USS Abraham Lincoln в рамках операции Эпическая ярость против Ирана - РИА Новости, 1920, 07.03.2026
СМИ раскрыли новый отчаянный шаг США против Ирана с участием Украины
В мире Тегеран (город) Россия Военная операция США и Израиля против Ирана
 
 
