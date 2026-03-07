https://ria.ru/20260307/tegeran-2079195865.html
Российское посольство рассказало об обстановке в Тегеране
Российское посольство рассказало об обстановке в Тегеране
Обстановка в Тегеране остается стабильной, несмотря на регулярные бомбардировки, сообщили РИА Новости в российском посольстве в Иране. РИА Новости, 07.03.2026
Российское посольство рассказало об обстановке в Тегеране
