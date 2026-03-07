https://ria.ru/20260307/tegeran-2079160153.html
Президент Ирана заявил Путину, что Тегеран не нападал на Азербайджан
Президент Ирана заявил Путину, что Тегеран не нападал на Азербайджан - РИА Новости, 07.03.2026
Президент Ирана заявил Путину, что Тегеран не нападал на Азербайджан
Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил по телефону российскому коллеге Владимиру Путину, что иранские власти не нападали на Азербайджан, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 07.03.2026
2026-03-07T01:17:00+03:00
2026-03-07T01:17:00+03:00
2026-03-07T03:01:00+03:00
в мире
иран
азербайджан
тегеран (город)
владимир путин
масуд пезешкиан
аббас аракчи
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0a/1857030084_0:128:3072:1856_1920x0_80_0_0_8f7edad248cdb7a58a0b5a0bed6f0158.jpg
https://ria.ru/20260307/iran-2079151987.html
иран
азербайджан
тегеран (город)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0a/1857030084_187:0:2918:2048_1920x0_80_0_0_16e2a5744e84bfb2e6a4b210826f0254.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, иран, азербайджан, тегеран (город), владимир путин, масуд пезешкиан, аббас аракчи
В мире, Иран, Азербайджан, Тегеран (город), Владимир Путин, Масуд Пезешкиан, Аббас Аракчи
Президент Ирана заявил Путину, что Тегеран не нападал на Азербайджан
Глава Ирана Пезешкиан заявил Путину, что Тегеран не нападал на Азербайджан