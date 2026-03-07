Рейтинг@Mail.ru
Президент Ирана заявил Путину, что Тегеран не нападал на Азербайджан - РИА Новости, 07.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:17 07.03.2026 (обновлено: 03:01 07.03.2026)
https://ria.ru/20260307/tegeran-2079160153.html
Президент Ирана заявил Путину, что Тегеран не нападал на Азербайджан
Президент Ирана заявил Путину, что Тегеран не нападал на Азербайджан - РИА Новости, 07.03.2026
Президент Ирана заявил Путину, что Тегеран не нападал на Азербайджан
Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил по телефону российскому коллеге Владимиру Путину, что иранские власти не нападали на Азербайджан, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 07.03.2026
2026-03-07T01:17:00+03:00
2026-03-07T03:01:00+03:00
в мире
иран
азербайджан
тегеран (город)
владимир путин
масуд пезешкиан
аббас аракчи
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0a/1857030084_0:128:3072:1856_1920x0_80_0_0_8f7edad248cdb7a58a0b5a0bed6f0158.jpg
https://ria.ru/20260307/iran-2079151987.html
иран
азербайджан
тегеран (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0a/1857030084_187:0:2918:2048_1920x0_80_0_0_16e2a5744e84bfb2e6a4b210826f0254.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, иран, азербайджан, тегеран (город), владимир путин, масуд пезешкиан, аббас аракчи
В мире, Иран, Азербайджан, Тегеран (город), Владимир Путин, Масуд Пезешкиан, Аббас Аракчи
Президент Ирана заявил Путину, что Тегеран не нападал на Азербайджан

Глава Ирана Пезешкиан заявил Путину, что Тегеран не нападал на Азербайджан

© AP Photo / Vahid SalemiФлаг Ирана в Тегеране
Флаг Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 07.03.2026
© AP Photo / Vahid Salemi
Флаг Ирана в Тегеране. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ТЕГЕРАН, 7 мар - РИА Новости. Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил по телефону российскому коллеге Владимиру Путину, что иранские власти не нападали на Азербайджан, сообщила пресс-служба президента Ирана.
"Президент Ирана решительно отверг утверждения по поводу нападения Ирана на Азербайджан, назвав эти слухи заговором врагов, чтобы подорвать братские отношения между соседями", - говорится в сообщении пресс-службы.
Он также отметил, что Иран "никогда не ставил и не ставит перед собой цель нападать на своих соседей".
В четверг МИД Азербайджана сообщил, что с территории Ирана по Нахичеванской автономной республике были осуществлены атаки дронов, четыре человека пострадали. Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что Тегеран не запускал беспилотники в сторону Азербайджана, а иранские вооруженные силы расследуют инцидент.
Дым на месте взрыва в Тегеране - РИА Новости, 1920, 07.03.2026
Из Ирана эвакуированы девять сотрудников посольства Азербайджана
Вчера, 00:02
 
В миреИранАзербайджанТегеран (город)Владимир ПутинМасуд ПезешкианАббас Аракчи
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала