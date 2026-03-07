Рейтинг@Mail.ru
04:43 07.03.2026
СМИ: Катар предлагает сдачу в аренду десять танкеров для СПГ
СМИ: Катар предлагает сдачу в аренду десять танкеров для СПГ
в мире
катар
ближний восток
сша
saudi aramco
катар
ближний восток
сша
в мире, катар, ближний восток, сша, saudi aramco
В мире, Катар, Ближний Восток, США, Saudi Aramco
МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Катар предлагает сдачу в аренду десяти танкеров для перевозки СПГ на фоне остановки внутреннего производства из-за конфликта на Ближнем Востоке, передает агентство Блумберг со ссылкой на осведомленные источники.
"Катар предлагает в аренду в общей сложности десять танкеров для СПГ, находящихся в его ведении, тогда как крупный экспортный терминал страны в Персидском заливе остается закрытым из-за продолжающейся войны на Ближнем Востоке", - говорится в публикации.
Государственная нефтегазовая компания Катара QatarEnergy в понедельник заявила о прекращении производства СПГ на всех принадлежащих ей объектах в связи с атаками беспилотников на ее предприятия в городах Рас-Лаффан и Месаид. А министерство обороны Саудовской Аравии сообщало о падении обломков беспилотников на нефтеперерабатывающий завод саудовской нефтяной компании Saudi Aramco в районе Рас-Таннура на востоке королевства.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Флаг Саудовской Аравии в городе Джидда - РИА Новости, 1920, 07.03.2026
СМИ: Саудовская Аравия перехватила дроны при атаке на месторождение нефти
В миреКатарБлижний ВостокСШАSaudi Aramco
 
 
