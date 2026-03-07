https://ria.ru/20260307/tanker-2079239058.html
Иран ударил по танкеру под флагом Маршалловых Островов
Иран ударил по танкеру под флагом Маршалловых Островов - РИА Новости, 07.03.2026
Иран ударил по танкеру под флагом Маршалловых Островов
Иранские военные нанесли удар беспилотником по танкеру Louise P, шедшему под флагом Маршалловых островов в Персидском заливе, сообщил Корпус стражей исламской... РИА Новости, 07.03.2026
иран
маршалловы острова
персидский залив
военная операция сша и израиля против ирана
в мире
иран
маршалловы острова
персидский залив
Иран ударил по танкеру под флагом Маршалловых Островов
