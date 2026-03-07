Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия войск "Север"

«

"Подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Хотень, Новодмитровка, Мирополье, Грабовское и Новая Сечь Сумской области. В Харьковской области нанесено поражение подразделениям трех механизированных, мотопехотной бригад ВСУ и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Волчанские Хутора, Песчаное, Гранов и Старица Харьковской области", - говорится в сводке оборонного ведомства.