https://ria.ru/20260307/svo-2079209896.html
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия войск "Север"
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия войск "Север" - РИА Новости, 07.03.2026
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия войск "Север"
ВСУ за сутки потеряли более 200 боевиков в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило в субботу министерство обороны РФ. РИА Новости, 07.03.2026
2026-03-07T12:18:00+03:00
2026-03-07T12:18:00+03:00
2026-03-07T12:22:00+03:00
специальная военная операция на украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/15/2069243093_0:88:3330:1961_1920x0_80_0_0_d2ede63446187988945ab1fbb6443ff2.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/15/2069243093_446:0:3177:2048_1920x0_80_0_0_95438cacdb6e2aa07cc4909979d5b0db.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Специальная военная операция на Украине
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия войск "Север"
МО РФ: ВСУ за сутки потеряли более 200 боевиков в зоне действия войск "Север"
МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли более 200 боевиков в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило в субботу министерство обороны РФ.
«
"Подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Хотень, Новодмитровка, Мирополье, Грабовское и Новая Сечь Сумской области. В Харьковской области нанесено поражение подразделениям трех механизированных, мотопехотной бригад ВСУ и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Волчанские Хутора, Песчаное, Гранов и Старица Харьковской области", - говорится в сводке оборонного ведомства.
"Потери ВСУ составили более 200 военнослужащих и десять автомобилей. Уничтожены радиолокационная станция RADA RPS-42 израильского производства, две станции радиоэлектронной борьбы, четыре склада боеприпасов и материальных средств", - отмечает МО РФ.