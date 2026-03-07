https://ria.ru/20260307/svo-2079209061.html
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия войск "Днепр"
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия войск "Днепр" - РИА Новости, 07.03.2026
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия войск "Днепр"
ВСУ за сутки потеряли до 60 военных и 14 авто в зоне действий группировки войск "Днепр", сообщили в субботу в Минобороны РФ. РИА Новости, 07.03.2026
