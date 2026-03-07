"Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение формированиям трех механизированных, аэромобильной, штурмовой и горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Дружковка, Новоселовка, Кондратовка, Каленики, Ильиновка, Краматорск, Никифоровка, Голубовка и Константиновка Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 200 военнослужащих, танк, бронетранспортер Puma итальянского производства, боевую бронированную машину, 14 автомобилей и три орудия полевой артиллерии. Уничтожены радиолокационная станция RADA RPS-42 израильского производства, станция контрбатарейной борьбы TPS-80 производства США, шесть складов боеприпасов и материальных средств", - говорится в сводке.
Войска "Юга" улучшили положение по переднему краю в зоне СВО
МО РФ: ВСУ за сутки потеряли до 200 боевиков в зоне действия войск "Юг"
Боевая работа экипажа танка Т-90М "Прорыв". Архивное фото
МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. ВСУ потеряли до 200 военнослужащих, танк в зоне ответственности "Южной" группировки войск за сутки, сообщило Минобороны РФ.
