Войска "Юга" улучшили положение по переднему краю в зоне СВО
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:14 07.03.2026 (обновлено: 12:22 07.03.2026)
Войска "Юга" улучшили положение по переднему краю в зоне СВО
ВСУ потеряли до 200 военнослужащих, танк в зоне ответственности "Южной" группировки войск за сутки, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 07.03.2026
специальная военная операция на украине
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
Специальная военная операция на Украине
Войска "Юга" улучшили положение по переднему краю в зоне СВО

МО РФ: ВСУ за сутки потеряли до 200 боевиков в зоне действия войск "Юг"

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкБоевая работа экипажа танка Т-90М "Прорыв"
Боевая работа экипажа танка Т-90М Прорыв - РИА Новости, 1920, 07.03.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Боевая работа экипажа танка Т-90М "Прорыв". Архивное фото
МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. ВСУ потеряли до 200 военнослужащих, танк в зоне ответственности "Южной" группировки войск за сутки, сообщило Минобороны РФ.
«

"Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение формированиям трех механизированных, аэромобильной, штурмовой и горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Дружковка, Новоселовка, Кондратовка, Каленики, Ильиновка, Краматорск, Никифоровка, Голубовка и Константиновка Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 200 военнослужащих, танк, бронетранспортер Puma итальянского производства, боевую бронированную машину, 14 автомобилей и три орудия полевой артиллерии. Уничтожены радиолокационная станция RADA RPS-42 израильского производства, станция контрбатарейной борьбы TPS-80 производства США, шесть складов боеприпасов и материальных средств", - говорится в сводке.

Специальная военная операция на Украине
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
