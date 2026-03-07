Врач назвала причины ночных судорог

МОСКВА, 7 мар – РИА Новости. Перенапряжение мышц, обезвоживание, дефицит магния или кальция могут стать причинами ночных судорог в ногах, рассказала РИА Новости заведующая неврологическим отделением Красногорской клинической больницы министерства здравоохранения Московской области, врач-невролог Светлана Александрова.

"Ночные судороги в ногах часто имеют функциональный характер, связанный с перенапряжением мышц, длительным сидением, обезвоживанием или нарушением электролитного баланса", - сказала Александрова.

Также, по словам врача, судороги могут быть проявлением дефицита магния, калия или кальция, снижения кровотока, варикозной болезни и заболеваний периферических нервов. Иногда судороги возникают у беременных или у людей с эндокринными нарушениями.