Врач назвала причины ночных судорог
2026-03-07T04:29:00+03:00
Врач назвала причины ночных судорог
МОСКВА, 7 мар – РИА Новости. Перенапряжение мышц, обезвоживание, дефицит магния или кальция могут стать причинами ночных судорог в ногах, рассказала РИА Новости заведующая неврологическим отделением Красногорской клинической больницы министерства здравоохранения Московской области, врач-невролог Светлана Александрова.
"Ночные судороги в ногах часто имеют функциональный характер, связанный с перенапряжением мышц, длительным сидением, обезвоживанием или нарушением электролитного баланса", - сказала Александрова.
Также, по словам врача, судороги могут быть проявлением дефицита магния, калия или кальция, снижения кровотока, варикозной болезни и заболеваний периферических нервов. Иногда судороги возникают у беременных или у людей с эндокринными нарушениями.
"Если эпизоды редкие и кратковременные, это обычно вариант нормы, но при частых, болезненных или длительных судорогах требуется обследование", - добавила она.