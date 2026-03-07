Рейтинг@Mail.ru
04:29 07.03.2026 (обновлено: 12:01 07.03.2026)
https://ria.ru/20260307/sudorogi-2079170391.html
2026-03-07T04:29:00+03:00
2026-03-07T12:01:00+03:00
общество
московская область (подмосковье)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/1a/1599099685_0:148:2897:1778_1920x0_80_0_0_819a78ac51623887901c57afbb8e9687.jpg
https://ria.ru/20260306/allergiya-2078901865.html
московская область (подмосковье)
общество, московская область (подмосковье)
Общество, Московская область (Подмосковье)
Врач назвала причины ночных судорог

Врач Александрова: перенапряжение мышц может быть причиной ночных судорог

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкВрач в кабинете
Врач в кабинете - РИА Новости, 1920, 07.03.2026
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Врач в кабинете
МОСКВА, 7 мар – РИА Новости. Перенапряжение мышц, обезвоживание, дефицит магния или кальция могут стать причинами ночных судорог в ногах, рассказала РИА Новости заведующая неврологическим отделением Красногорской клинической больницы министерства здравоохранения Московской области, врач-невролог Светлана Александрова.
"Ночные судороги в ногах часто имеют функциональный характер, связанный с перенапряжением мышц, длительным сидением, обезвоживанием или нарушением электролитного баланса", - сказала Александрова.
Также, по словам врача, судороги могут быть проявлением дефицита магния, калия или кальция, снижения кровотока, варикозной болезни и заболеваний периферических нервов. Иногда судороги возникают у беременных или у людей с эндокринными нарушениями.
"Если эпизоды редкие и кратковременные, это обычно вариант нормы, но при частых, болезненных или длительных судорогах требуется обследование", - добавила она.
Фармацевт раскладывает лекарственные препараты в аптеке - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
Врач рассказала, как справиться с аллергией этой весной
6 марта, 04:35
 
ОбществоМосковская область (Подмосковье)
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
