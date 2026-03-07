ADNOC продолжает работу в прежнем режиме на фоне проблем с судоходством

ДОХА, 7 мар - РИА Новости. Национальная нефтяная компания эмирата ОАЭ Абу-Даби ADNOC продолжает работать в прежнем режиме на фоне проблем с судоходством в Ормузском проливе, используя другие экспортные варианты, дочерние компании принимают решения по ситуации самостоятельно, говорится в сообщении ADNOC.

"Компания ADNOC подтверждает, что ее деятельность продолжается в обычном режиме, несмотря на текущие региональные события. Компания... тесно сотрудничает с соответствующими органами для обеспечения безопасности своего персонала, активов и операций", - отмечается в сообщении.

При этом ADNOC уточнила, что в свете сложившейся ситуации, которая влияет на судоходство через Ормузский пролив , "дочерние компании ADNOC оценивают ситуацию по каждому продукту и процессу в отдельности".