Рейтинг@Mail.ru
ADNOC продолжает работу в прежнем режиме на фоне проблем с судоходством - РИА Новости, 07.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:40 07.03.2026
https://ria.ru/20260307/suda-2079289823.html
ADNOC продолжает работу в прежнем режиме на фоне проблем с судоходством
ADNOC продолжает работу в прежнем режиме на фоне проблем с судоходством - РИА Новости, 07.03.2026
ADNOC продолжает работу в прежнем режиме на фоне проблем с судоходством
Национальная нефтяная компания эмирата ОАЭ Абу-Даби ADNOC продолжает работать в прежнем режиме на фоне проблем с судоходством в Ормузском проливе, используя... РИА Новости, 07.03.2026
2026-03-07T21:40:00+03:00
2026-03-07T21:40:00+03:00
в мире
ормузский пролив
оаэ
абу-даби
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/17/2024755986_0:43:800:493_1920x0_80_0_0_6b53625fc52e97d0eee33858497ec970.jpg
https://ria.ru/20260307/suda-2079177547.html
ормузский пролив
оаэ
абу-даби
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/17/2024755986_0:0:800:600_1920x0_80_0_0_c893d250b9f4061b6f0987e76a7e31f2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, ормузский пролив, оаэ, абу-даби
В мире, Ормузский пролив, ОАЭ, Абу-Даби
ADNOC продолжает работу в прежнем режиме на фоне проблем с судоходством

Нефтяная компания ADNOC в ОАЭ работает в прежнем режиме

© NASAВид на Ормузский пролив из космоса
Вид на Ормузский пролив из космоса - РИА Новости, 1920, 07.03.2026
© NASA
Вид на Ормузский пролив из космоса. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ДОХА, 7 мар - РИА Новости. Национальная нефтяная компания эмирата ОАЭ Абу-Даби ADNOC продолжает работать в прежнем режиме на фоне проблем с судоходством в Ормузском проливе, используя другие экспортные варианты, дочерние компании принимают решения по ситуации самостоятельно, говорится в сообщении ADNOC.
"Компания ADNOC подтверждает, что ее деятельность продолжается в обычном режиме, несмотря на текущие региональные события. Компания... тесно сотрудничает с соответствующими органами для обеспечения безопасности своего персонала, активов и операций", - отмечается в сообщении.
При этом ADNOC уточнила, что в свете сложившейся ситуации, которая влияет на судоходство через Ормузский пролив, "дочерние компании ADNOC оценивают ситуацию по каждому продукту и процессу в отдельности".
"ADNOC продолжает использовать свои экспортные мощности, не проходящие через пролив, а также свои международные складские помещения, чтобы обеспечить непрерывность поставок на мировые рынки", - сказано в сообщении компании.
Суда в Ормузском проливе - РИА Новости, 1920, 07.03.2026
СМИ: греческая Dynacom Tankers проводит суда через Ормузский пролив
Вчера, 07:29
 
В миреОрмузский проливОАЭАбу-Даби
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала