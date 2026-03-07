https://ria.ru/20260307/suda-2079289823.html
ADNOC продолжает работу в прежнем режиме на фоне проблем с судоходством
ДОХА, 7 мар - РИА Новости. Национальная нефтяная компания эмирата ОАЭ Абу-Даби ADNOC продолжает работать в прежнем режиме на фоне проблем с судоходством в Ормузском проливе, используя другие экспортные варианты, дочерние компании принимают решения по ситуации самостоятельно, говорится в сообщении ADNOC.
"Компания ADNOC подтверждает, что ее деятельность продолжается в обычном режиме, несмотря на текущие региональные события. Компания... тесно сотрудничает с соответствующими органами для обеспечения безопасности своего персонала, активов и операций", - отмечается в сообщении.
При этом ADNOC уточнила, что в свете сложившейся ситуации, которая влияет на судоходство через Ормузский пролив
, "дочерние компании ADNOC оценивают ситуацию по каждому продукту и процессу в отдельности".
"ADNOC продолжает использовать свои экспортные мощности, не проходящие через пролив, а также свои международные складские помещения, чтобы обеспечить непрерывность поставок на мировые рынки", - сказано в сообщении компании.