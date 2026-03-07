СМИ: греческая Dynacom Tankers проводит суда через Ормузский пролив

МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Греческая судоходная Dynacom Tankers предпринимателя Джорджа Прокопиу (George Prokopiou) является одной из немногих легальных компаний, которая по-прежнему отправляет суда по Ормузскому проливу после эскалации ситуации на Ближнем Востоке, сообщила газета Financial Times со ссылкой на источники и данные отслеживания судоходных путей.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.
Из-за эскалации конфликта практически остановилось судоходство через Ормузский пролив, а страховщики начали повышать премии и пересматривать страховое покрытие. Это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, на него приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ.
"Компания Dynacom Tankers, принадлежащая 79-летнему Джорджу Прокопиу, с момента начала войны с Ираном в субботу направила по крайней мере пять танкеров через узкий пролив в устье Персидского залива, став одной из немногих легальных компаний, готовых рискнуть этим путешествием", - пишет издание.
Как указывает газета, для прохода через Ормузский пролив все суда Dynacom отключили свои транспондеры, которые автоматически передают их местоположение и идентификационные данные.
Кроме того, принадлежащий Dynacom нефтяной танкер Athina, который находился в регионе до атак, прекратил передачу данных в субботу к юго-востоку от пролива, а на следующий день вновь появился в заливе, добавляет FT со ссылки на данные слежения за судами. Танкер прибыл в порт Ситра в Бахрейне в понедельник и отплыл через два дня с грузом нефти.
Джордж Прокопиу, отмечает собеседник газеты, владеет тремя судоходными компаниями, которым принадлежат 150 судов на воде, а 85 находятся в стадии строительства. За все время своей деятельности он получил репутацию человека, "не боящегося рисковать".
"Он - легенда отрасли и один из тех людей, которые занимаются тем, что мы называем "премиум-бизнесом", - приводит FT слова одного из судовых брокеров, который в последние годы работал с компаниями Прокопиу. Под "премиум-бизнесом", добавляет газета, брокер имеет в виду законные сделки, сопряженные с большим уровнем риска.
Ормузский пролив соединяет Персидский залив с Оманским заливом и Аравийским морем. Северное побережье принадлежит Ирану, а южное - ОАЭ и Оману.