СМИ: греческая Dynacom Tankers проводит суда через Ормузский пролив

МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Греческая судоходная Dynacom Tankers предпринимателя Джорджа Прокопиу (George Prokopiou) является одной из немногих легальных компаний, которая по-прежнему отправляет суда по Ормузскому проливу после эскалации ситуации на Ближнем Востоке, сообщила газета Financial Times со ссылкой на источники и данные отслеживания судоходных путей.

США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана , в том числе по Тегерану . Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке

Из-за эскалации конфликта практически остановилось судоходство через Ормузский пролив , а страховщики начали повышать премии и пересматривать страховое покрытие. Это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива , на него приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ.

"Компания Dynacom Tankers, принадлежащая 79-летнему Джорджу Прокопиу, с момента начала войны с Ираном в субботу направила по крайней мере пять танкеров через узкий пролив в устье Персидского залива, став одной из немногих легальных компаний, готовых рискнуть этим путешествием", - пишет издание.

Как указывает газета, для прохода через Ормузский пролив все суда Dynacom отключили свои транспондеры, которые автоматически передают их местоположение и идентификационные данные.

Кроме того, принадлежащий Dynacom нефтяной танкер Athina, который находился в регионе до атак, прекратил передачу данных в субботу к юго-востоку от пролива, а на следующий день вновь появился в заливе, добавляет FT со ссылки на данные слежения за судами. Танкер прибыл в порт Ситра в Бахрейне в понедельник и отплыл через два дня с грузом нефти.

Джордж Прокопиу, отмечает собеседник газеты, владеет тремя судоходными компаниями, которым принадлежат 150 судов на воде, а 85 находятся в стадии строительства. За все время своей деятельности он получил репутацию человека, "не боящегося рисковать".