Стубб увидел выгоду для Украины в конфликте на Ближнем Востоке - РИА Новости, 07.03.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:06 07.03.2026
Стубб увидел выгоду для Украины в конфликте на Ближнем Востоке
Стубб увидел выгоду для Украины в конфликте на Ближнем Востоке - РИА Новости, 07.03.2026
Стубб увидел выгоду для Украины в конфликте на Ближнем Востоке
Смещение внимания мировой общественности на Иран может помочь в переговорах по урегулированию конфликта на Украине, утверждает президент Финляндии Александр... РИА Новости, 07.03.2026
Стубб увидел выгоду для Украины в конфликте на Ближнем Востоке

Стубб увидел выгоду для Украины в агрессии США и Израиля против Ирана

© AP Photo / Thomas PadillaПрезидент Финляндии Александр Стубб
Президент Финляндии Александр Стубб - РИА Новости, 1920, 07.03.2026
© AP Photo / Thomas Padilla
Президент Финляндии Александр Стубб. Архивное фото
МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Смещение внимания мировой общественности на Иран может помочь в переговорах по урегулированию конфликта на Украине, утверждает президент Финляндии Александр Стубб, его слова передает Bloomberg.
"Смещение глобального внимания на Иран может создать возможности для дипломатии в вопросе Украины, предоставив переговорщикам пространство для достижения соглашения без привлечения к нему всеобщего внимания", — считает он.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 07.03.2026
Макрон сделал странное заявление об Украине
Вчера, 18:22
Стубб также заявил, что конфликт на Украине мог бы закончиться раньше, если бы Киев получил столько же систем ПВО, сколько было развернуто в регионе Персидского залива в первые семь дней войны на Ближнем Востоке.
Во вторник Владимир Зеленский заявил, что якобы по просьбе Соединенных Штатов отправит в страны Ближнего Востока специалистов по борьбе с БПЛА, с помощью которых ВСУ не в состоянии даже надежно защитить объекты в Киеве. При этом он не уточнил, сколько специалистов направит Украина и куда конкретно. Накануне агентство Reuters сообщило, что украинские специалисты по борьбе с беспилотниками начнут работу на американских военных базах уже в ближайшие дни.
США и Израиль 28 февраля начали атаковать объекты на территории Ирана, в том числе в Тегеране, сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Исламская республика осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным базам США на Ближнем Востоке.
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 07.03.2026
"Никогда раньше не видели". В США внезапно высказались о победе России
Вчера, 19:30
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаБлижний ВостокИранВладимир ЗеленскийВооруженные силы УкраиныВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
