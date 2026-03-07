https://ria.ru/20260307/stubb-2079291449.html
Стубб увидел выгоду для Украины в конфликте на Ближнем Востоке
Стубб увидел выгоду для Украины в конфликте на Ближнем Востоке - РИА Новости, 07.03.2026
Стубб увидел выгоду для Украины в конфликте на Ближнем Востоке
Смещение внимания мировой общественности на Иран может помочь в переговорах по урегулированию конфликта на Украине, утверждает президент Финляндии Александр... РИА Новости, 07.03.2026
2026
Стубб увидел выгоду для Украины в агрессии США и Израиля против Ирана