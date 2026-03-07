Рейтинг@Mail.ru
Россияне назвали главные финансовые страхи - РИА Новости, 07.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:45 07.03.2026 (обновлено: 05:46 07.03.2026)
https://ria.ru/20260307/strakh-2079172741.html
Россияне назвали главные финансовые страхи
Россияне назвали главные финансовые страхи - РИА Новости, 07.03.2026
Россияне назвали главные финансовые страхи
Главным финансовым страхом россиян в текущем году остается инфляция, хотя повода для опасений нет - официальный прогноз на этот год составляет 4%, следует из... РИА Новости, 07.03.2026
2026-03-07T05:45:00+03:00
2026-03-07T05:46:00+03:00
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1b/2070508819_0:34:2959:1698_1920x0_80_0_0_056582cadcf6b5593573ce6f1ca57429.jpg
https://ria.ru/20260305/zarplata-2078625894.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1b/2070508819_162:0:2738:1932_1920x0_80_0_0_49c86cb8e011f1249506a60888a362a6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика
Экономика
Россияне назвали главные финансовые страхи

РИА Новости: главным финансовым страхом россиян является инфляция

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкПачки с банкнотами номиналом одна тысяча рублей
Пачки с банкнотами номиналом одна тысяча рублей - РИА Новости, 1920, 07.03.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Пачки с банкнотами номиналом одна тысяча рублей. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Главным финансовым страхом россиян в текущем году остается инфляция, хотя повода для опасений нет - официальный прогноз на этот год составляет 4%, следует из материалов "Выберу.ру", которые есть у РИА Новости.
"Главным финансовым страхом в 2026 году остается рост цен. Инфляцию назвали самым тревожащим фактором 38% россиян. На втором месте оказалась потеря работы или существенное снижение дохода, этого опасаются 27%", - выяснили аналитики, опросив 3000 россиян в возрасте от 18 до 65 лет из всех федеральных округов страны.
Также 18% россиян боятся девальвации рубля, еще 9% чаще всего переживают из-за невозможности выплачивать кредиты, а 8% признались, что больше всего боятся потери накоплений из-за проблем у банков или финансовых организаций.
Исследование показало выраженную зависимость страхов от уровня дохода. Так, среди россиян с доходом ниже среднего инфляцию главным риском назвали 44%, тогда как в группе с доходом выше среднего этот показатель составил 29%.
Потери работы чаще опасаются россияне в возрасте от 25 до 34 лет, в этой категории такой ответ дали 34% опрошенных. В возрастной группе 45-65 лет выше доля тех, кто тревожится из-за сохранности накоплений - 14% против 8% в среднем по выборке.
Деньги - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
В России появились две отрасли со средней зарплатой больше 400 тысяч рублей
5 марта, 02:39
 
Экономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала