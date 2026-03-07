Россияне назвали главные финансовые страхи

МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Главным финансовым страхом россиян в текущем году остается инфляция, хотя повода для опасений нет - официальный прогноз на этот год составляет 4%, следует из материалов "Выберу.ру", которые есть у РИА Новости.

"Главным финансовым страхом в 2026 году остается рост цен. Инфляцию назвали самым тревожащим фактором 38% россиян. На втором месте оказалась потеря работы или существенное снижение дохода, этого опасаются 27%", - выяснили аналитики, опросив 3000 россиян в возрасте от 18 до 65 лет из всех федеральных округов страны.

Также 18% россиян боятся девальвации рубля, еще 9% чаще всего переживают из-за невозможности выплачивать кредиты, а 8% признались, что больше всего боятся потери накоплений из-за проблем у банков или финансовых организаций.

Исследование показало выраженную зависимость страхов от уровня дохода. Так, среди россиян с доходом ниже среднего инфляцию главным риском назвали 44%, тогда как в группе с доходом выше среднего этот показатель составил 29%.