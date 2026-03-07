Рейтинг@Mail.ru
В Стамбуле женщина погибла, упав с Галатской башни
10:54 07.03.2026
В Стамбуле женщина погибла, упав с Галатской башни
В Стамбуле женщина погибла, упав с Галатской башни - РИА Новости, 07.03.2026
В Стамбуле женщина погибла, упав с Галатской башни
Женщина погибла, упав с популярной среди туристов Галатской башни в Стамбуле, сообщило турецкое госагентство Anadolu. РИА Новости, 07.03.2026
в мире
стамбул
https://ria.ru/20251115/smi-2055153530.html
стамбул
2026
в мире, стамбул
В мире, Стамбул
В Стамбуле женщина погибла, упав с Галатской башни

Anadolu: женщина погибла, упав с Галатской башни в Стамбуле

Галатская башня в Стамбуле. Архивное фото
СТАМБУЛ, 7 мар – РИА Новости. Женщина погибла, упав с популярной среди туристов Галатской башни в Стамбуле, сообщило турецкое госагентство Anadolu.
"30-летняя Э. С. упала с Галатской башни. Прибывшие медики установили, что женщина скончалась", - сообщило агентство.
Начато расследование инцидента.
Башня высотой в 67 метров была возведена в XIV веке, смотровая площадка, с которой открывается панорамный вид на Стамбул, расположена на высоте 51 метра. Билет для иностранных туристов стоит 30 евро.
Прокуратура назвала смерть туристов в Стамбуле подозрительной, пишут СМИ
