В Стамбуле женщина погибла, упав с Галатской башни
В Стамбуле женщина погибла, упав с Галатской башни
Женщина погибла, упав с популярной среди туристов Галатской башни в Стамбуле, сообщило турецкое госагентство Anadolu. РИА Новости, 07.03.2026
2026-03-07T10:54:00+03:00
