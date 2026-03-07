https://ria.ru/20260307/ssha-2079301133.html
Противники ударов по Ирану вышли на улицы Вашингтона
Противники ударов по Ирану вышли на улицы Вашингтона - РИА Новости, 07.03.2026
Противники ударов по Ирану вышли на улицы Вашингтона
Противники и сторонники американо-израильской операции против Ирана вышли в субботу на улицы Вашингтона, чтобы выразить свое отношение к текущим событиям,... РИА Новости, 07.03.2026
