В Нью-Йорке прошла акция протеста из-за операции США в Иране
Сотни активистов вышли на марш в Нью-Йорке в знак протеста из-за операции США в Иране, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 07.03.2026
2026-03-07T23:22:00+03:00
2026-03-07T23:22:00+03:00
2026-03-07T23:52:00+03:00
в мире
иран
манхэттен
военная операция сша и израиля против ирана
иран
манхэттен
Новости
ru-RU
НЬЮ-ЙОРК, 7 мар - РИА Новости. Сотни активистов вышли на марш в Нью-Йорке в знак протеста из-за операции США в Иране, передает корреспондент РИА Новости.
Акция стартовала в центре Манхэттена
- на площади Юнион Сквер, после чего активисты пошли маршем по улицам города.
Протестующие скандируют "руки прочь от Ирана
!", "перестаньте бомбить Иран!" и "остановите войны на Ближнем Востоке".
В руках - аналогичные плакаты, заметны и несколько флагов Исламской Республики.
Пока что акция проходит мирно. На месте также большое присутствие полиции.
В акции, по наблюдениям журналиста агентства, участвует около тысячи человек, возможно, больше, их число продолжает расти.