В Нью-Йорке прошла акция протеста из-за операции США в Иране - РИА Новости, 07.03.2026
23:22 07.03.2026 (обновлено: 23:52 07.03.2026)
В Нью-Йорке прошла акция протеста из-за операции США в Иране
В Нью-Йорке прошла акция протеста из-за операции США в Иране
Сотни активистов вышли на марш в Нью-Йорке в знак протеста из-за операции США в Иране, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 07.03.2026
в мире, иран, манхэттен, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, Манхэттен, Военная операция США и Израиля против Ирана
© REUTERS / Eduardo MunozМарш против операции США в Иране в Нью-Йорке 7 марта 2026
НЬЮ-ЙОРК, 7 мар - РИА Новости. Сотни активистов вышли на марш в Нью-Йорке в знак протеста из-за операции США в Иране, передает корреспондент РИА Новости.
Акция стартовала в центре Манхэттена - на площади Юнион Сквер, после чего активисты пошли маршем по улицам города.
Протестующие скандируют "руки прочь от Ирана!", "перестаньте бомбить Иран!" и "остановите войны на Ближнем Востоке".
В руках - аналогичные плакаты, заметны и несколько флагов Исламской Республики.
Пока что акция проходит мирно. На месте также большое присутствие полиции.
В акции, по наблюдениям журналиста агентства, участвует около тысячи человек, возможно, больше, их число продолжает расти.
У Белого Дома начинается очередной протест против операции в Иране
