У Белого Дома начинается очередной протест против операции в Иране
Противники военной операции Соединенных Штатов против Ирана снова собрались рядом с официальной резиденцией американского президента Дональда Трампа, чтобы... РИА Новости, 07.03.2026
2026-03-07T23:16:00+03:00
