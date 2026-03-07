США стремились посеять хаос в Иране, заявил секретарь СНБ Лариджани

ТЕГЕРАН, 7 мар – РИА Новости. США стремились посеять в Иране хаос, чтобы в последующем разделить его на части, заявил секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани.

Он также отметил, что США "не знают Ближний Восток".

Согласно Лариджани, первым шагом США и Израиля было разрушение административной и правительственной структуры Ирана.

"Они думали, что проведут такую операцию очень быстро. Вторым шагом они стремились воспрепятствовать доставке основных товаров населению", - добавил он.