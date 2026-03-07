https://ria.ru/20260307/ssha-2079297516.html
США стремились посеять хаос в Иране, заявил секретарь СНБ Лариджани
США стремились посеять хаос в Иране, заявил секретарь СНБ Лариджани
США стремились посеять хаос в Иране, заявил секретарь СНБ Лариджани
США стремились посеять в Иране хаос, чтобы в последующем разделить его на части, заявил секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани.
иран
сша
израиль
ТЕГЕРАН, 7 мар – РИА Новости. США стремились посеять в Иране хаос, чтобы в последующем разделить его на части, заявил секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани.
"Стратегия врага (США
и Израиля
– ред.) заключалась в том, чтобы посеять хаос в Иране
, чтобы затем легко разделить страну на части", - сказал Лариджани
, его слова приводит иранская гостелерадиокомпания Ирана IRIB.
Он также отметил, что США "не знают Ближний Восток".
Согласно Лариджани, первым шагом США и Израиля было разрушение административной и правительственной структуры Ирана.
"Они думали, что проведут такую операцию очень быстро. Вторым шагом они стремились воспрепятствовать доставке основных товаров населению", - добавил он.
Кроме того, США вели переговоры с курдскими племенами, чтобы направить их против иранских властей, но в последний момент "оставили их в покое".