23:00 07.03.2026 (обновлено: 23:28 07.03.2026)
США стремились посеять хаос в Иране, заявил секретарь СНБ Лариджани
США стремились посеять хаос в Иране, заявил секретарь СНБ Лариджани
США стремились посеять в Иране хаос, чтобы в последующем разделить его на части, заявил секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани. РИА Новости, 07.03.2026
в мире, иран, сша, израиль, али лариджани
В мире, Иран, США, Израиль, Али Лариджани
США стремились посеять хаос в Иране, заявил секретарь СНБ Лариджани

Секретарь СНБ Лариджани: США стремились посеять хаос в Иране

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПредседатель Собрания исламского совета Исламской Республики Иран Али Лариджани
Председатель Собрания исламского совета Исламской Республики Иран Али Лариджани - РИА Новости, 1920, 07.03.2026
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Председатель Собрания исламского совета Исламской Республики Иран Али Лариджани. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 7 мар – РИА Новости. США стремились посеять в Иране хаос, чтобы в последующем разделить его на части, заявил секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани.
"Стратегия врага (США и Израиля – ред.) заключалась в том, чтобы посеять хаос в Иране, чтобы затем легко разделить страну на части", - сказал Лариджани, его слова приводит иранская гостелерадиокомпания Ирана IRIB.
Он также отметил, что США "не знают Ближний Восток".
Согласно Лариджани, первым шагом США и Израиля было разрушение административной и правительственной структуры Ирана.
"Они думали, что проведут такую операцию очень быстро. Вторым шагом они стремились воспрепятствовать доставке основных товаров населению", - добавил он.
Кроме того, США вели переговоры с курдскими племенами, чтобы направить их против иранских властей, но в последний момент "оставили их в покое".
Акция под лозунгом Никаких компромиссов и капитуляции - борьба против США в связи с атакой США и Израиля в Тегеране - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
В Иране назвали цели для атак в странах Ближнего Востока
© 2026 МИА «Россия сегодня»
