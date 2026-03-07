Рейтинг@Mail.ru
"Поставить на колени": в США забили тревогу после ударов Ирана
22:55 07.03.2026
"Поставить на колени": в США забили тревогу после ударов Ирана
"Поставить на колени": в США забили тревогу после ударов Ирана - РИА Новости, 07.03.2026
"Поставить на колени": в США забили тревогу после ударов Ирана
Соединенные Штаты не добьются поставленных президентом Дональдом Трампом задач в Иране, поскольку ущерб после ответных ударов сильно ощутим, такое мнение... РИА Новости, 07.03.2026
2026-03-07T22:55:00+03:00
2026-03-07T22:55:00+03:00
в мире
иран
ближний восток
сша
дональд трамп
дэниел дэвис
военная операция сша и израиля против ирана
иран
ближний восток
сша
в мире, иран, ближний восток, сша, дональд трамп, дэниел дэвис, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, Ближний Восток, США, Дональд Трамп, Дэниел Дэвис, Военная операция США и Израиля против Ирана
"Поставить на колени": в США забили тревогу после ударов Ирана

Дэвис: США не смогут добиться поставленных целей в Иране

Взрыв на базе Али-Салем в Кувейте
Взрыв на базе Али-Салем в Кувейте - РИА Новости, 1920, 07.03.2026
© REUTERS / Social Media
Взрыв на базе Али-Салем в Кувейте
МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Соединенные Штаты не добьются поставленных президентом Дональдом Трампом задач в Иране, поскольку ущерб после ответных ударов сильно ощутим, такое мнение выразил военный аналитик, подполковник американской армии в отставке Дэниел Дэвис в соцсети X.
"Очень важные американские цели, такие как радиолокационные станции, подвергаются обстрелам, как и другие военные и гражданские объекты по всему региону. <…> Мы не сможем разбомбить Иран, вернуть его в каменный век и поставить на колени, прежде чем у нас закончатся бомбы. Иран территориально в четыре раза больше Ирака, и 90 миллионов человек там просто так не сдадутся", — написал он.
По словам эксперта, Вашингтон не сможет достичь целей, поставленных президентом Дональдом Трампом, и поэтому "шансы на победу крайне малы".
Ранее издание Foreign Policy сообщило, что замена американских радаров, пораженных ударами Ирана, обойдется более чем в миллиард долларов и займет годы. Как отмечает FP, скорость расходования боеприпасов во время операции на Ближнем Востоке выявила проблему с их запасами.
США и Израиль 28 февраля начали атаковать объекты на территории Ирана, в том числе в Тегеране, сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Исламская республика наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным базам США на Ближнем Востоке.
В миреИранБлижний ВостокСШАДональд ТрампДэниел ДэвисВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
