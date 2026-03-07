"Поставить на колени": в США забили тревогу после ударов Ирана

МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Соединенные Штаты не добьются поставленных президентом Дональдом Трампом задач в Иране, поскольку ущерб после ответных ударов сильно ощутим, такое мнение выразил военный аналитик, подполковник американской армии в отставке Дэниел Дэвис в соцсети X.
"Очень важные американские цели, такие как радиолокационные станции, подвергаются обстрелам, как и другие военные и гражданские объекты по всему региону. <…> Мы не сможем разбомбить Иран, вернуть его в каменный век и поставить на колени, прежде чем у нас закончатся бомбы. Иран территориально в четыре раза больше Ирака, и 90 миллионов человек там просто так не сдадутся", — написал он.
По словам эксперта, Вашингтон не сможет достичь целей, поставленных президентом Дональдом Трампом, и поэтому "шансы на победу крайне малы".
Ранее издание Foreign Policy сообщило, что замена американских радаров, пораженных ударами Ирана, обойдется более чем в миллиард долларов и займет годы. Как отмечает FP, скорость расходования боеприпасов во время операции на Ближнем Востоке выявила проблему с их запасами.