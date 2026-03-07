СМИ: США хотят заручиться поддержкой Украины в борьбе с иранскими дронами

ВАШИНГТОН, 7 мар - РИА Новости. Соединенные Штаты пытаются заручиться поддержкой Украины в области перехвата иранских беспилотников в рамках операции на Ближнем Востоке, сообщает издание Politico со ссылкой на источники.
По информации издания, бригадный генерал Мэтт Росс и несколько членов межведомственной группы Пентагона по противодействию беспилотниками посетили Украину на прошлой неделе в рамках американских усилий по использованию опыта Украины в сфере беспилотных систем. При этом никаких соглашений пока заключено не было.
Как сообщил Politico один из источников, у Владимира Зеленского якобы есть небольшое краткосрочное преимущество в отношениях с США на фоне сложившейся ситуации.
Бывший сотрудник военного министерства США также сказал изданию, что США отстают на годы в области технологий, связанных с боевыми беспилотниками.
Ранее газета Financial Times, ссылаясь на источники, сообщила, что США и еще как минимум одна страна Персидского залива ведут переговоры о закупке украинских дронов-перехватчиков для использования в операции "Эпическая ярость" против Ирана.
В пятницу агентство Рейтер сообщило, что украинские специалисты по борьбе с беспилотниками, которых Владимир Зеленский поручил отправить в страны Ближнего Востока якобы по просьбе США, начнут работу на американских военных базах уже в ближайшие дни.