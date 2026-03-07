Рейтинг@Mail.ru
СМИ: США хотят заручиться поддержкой Украины в борьбе с иранскими дронами - РИА Новости, 07.03.2026
20:24 07.03.2026
СМИ: США хотят заручиться поддержкой Украины в борьбе с иранскими дронами
СМИ: США хотят заручиться поддержкой Украины в борьбе с иранскими дронами - РИА Новости, 07.03.2026
СМИ: США хотят заручиться поддержкой Украины в борьбе с иранскими дронами
Соединенные Штаты пытаются заручиться поддержкой Украины в области перехвата иранских беспилотников в рамках операции на Ближнем Востоке, сообщает издание... РИА Новости, 07.03.2026
СМИ: США хотят заручиться поддержкой Украины в борьбе с иранскими дронами

Politico: США хотят заручиться поддержкой Украины в борьбе с иранскими БПЛА

ВАШИНГТОН, 7 мар - РИА Новости. Соединенные Штаты пытаются заручиться поддержкой Украины в области перехвата иранских беспилотников в рамках операции на Ближнем Востоке, сообщает издание Politico со ссылкой на источники.
По информации издания, бригадный генерал Мэтт Росс и несколько членов межведомственной группы Пентагона по противодействию беспилотниками посетили Украину на прошлой неделе в рамках американских усилий по использованию опыта Украины в сфере беспилотных систем. При этом никаких соглашений пока заключено не было.
Как сообщил Politico один из источников, у Владимира Зеленского якобы есть небольшое краткосрочное преимущество в отношениях с США на фоне сложившейся ситуации.
Бывший сотрудник военного министерства США также сказал изданию, что США отстают на годы в области технологий, связанных с боевыми беспилотниками.
Ранее газета Financial Times, ссылаясь на источники, сообщила, что США и еще как минимум одна страна Персидского залива ведут переговоры о закупке украинских дронов-перехватчиков для использования в операции "Эпическая ярость" против Ирана.
В пятницу агентство Рейтер сообщило, что украинские специалисты по борьбе с беспилотниками, которых Владимир Зеленский поручил отправить в страны Ближнего Востока якобы по просьбе США, начнут работу на американских военных базах уже в ближайшие дни.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
Захарова оценила готовность Зеленского направить в Иран экспертов по БПЛА
4 марта, 08:55
 
В миреСШАУкраинаБлижний ВостокВладимир ЗеленскийPoliticoМинистерство обороны СШАВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
