СМИ: США хотят заручиться поддержкой Украины в борьбе с иранскими дронами

ВАШИНГТОН, 7 мар - РИА Новости. Соединенные Штаты пытаются заручиться поддержкой Украины в области перехвата иранских беспилотников в рамках операции на Ближнем Востоке, сообщает издание Politico со ссылкой на источники.

Бывший сотрудник военного министерства США также сказал изданию, что США отстают на годы в области технологий, связанных с боевыми беспилотниками.