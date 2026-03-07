Рейтинг@Mail.ru
Рубио перешел на испанский, обращаясь к лидерам Латинской Америки - РИА Новости, 07.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:21 07.03.2026 (обновлено: 20:32 07.03.2026)
https://ria.ru/20260307/ssha-2079279064.html
Рубио перешел на испанский, обращаясь к лидерам Латинской Америки
Рубио перешел на испанский, обращаясь к лидерам Латинской Америки - РИА Новости, 07.03.2026
Рубио перешел на испанский, обращаясь к лидерам Латинской Америки
Госсекретарь США Марко Рубио перешел на испанский, обращаясь к лидерам стран Латинской Америки во Флориде. РИА Новости, 07.03.2026
2026-03-07T20:21:00+03:00
2026-03-07T20:32:00+03:00
в мире
сша
латинская америка
флорида
марко рубио
дональд трамп
пит хегсет
министерство обороны сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/07/2079280602_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9c7cccfc9059801651890fa497fb4ee4.jpg
https://ria.ru/20250720/rubio-2030312286.html
сша
латинская америка
флорида
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/07/2079280602_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_15804083422460ab73609c2652fab689.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, латинская америка, флорида, марко рубио, дональд трамп, пит хегсет, министерство обороны сша
В мире, США, Латинская Америка, Флорида, Марко Рубио, Дональд Трамп, Пит Хегсет, Министерство обороны США
Рубио перешел на испанский, обращаясь к лидерам Латинской Америки

Рубио заговорил на испанском на саммите "Щит Америки"

© AP Photo / Mark SchiefelbeinГоссекретарь США Марко Рубио выступает во время саммита "Щит Америки" во Флориде
Госсекретарь США Марко Рубио выступает во время саммита Щит Америки во Флориде - РИА Новости, 1920, 07.03.2026
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Госсекретарь США Марко Рубио выступает во время саммита "Щит Америки" во Флориде
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 7 мар – РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио перешел на испанский, обращаясь к лидерам стран Латинской Америки во Флориде.
Сначала Рубио спросил разрешения у президента США Дональда Трампа. Тот возражать не стал.
"Думаю, я хороший переводчик. Вы сейчас это узнаете", – сказал Рубио.
"Мы хотим быть вашими партнерами в развитии ваших стран, вашей экономики и вашей безопасности. Я искренне благодарю вас за то, что вы сегодня с нами. Да благословит бог все эти страны", – произнес Рубио на испанском.
После речи Рубио на испанском слово вновь взял Трамп.
"Он лучше говорит по-испански или по-английски? Думаю, по-испански лучше. Отлично. Пит (шеф Пентагона Пит Хегсет - ред.), пожалуйста", – продолжил Трамп.
Вышедший на трибуну Хегсет сходу заявил: "господин президент, я говорю только по-американски".
Трамп в прошлом году подписал указ о признании английского языка государственным.
Госсекретарь США Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 20.07.2025
Рубио стал для Трампа мастером на все руки, пишет CNN
20 июля 2025, 22:08
 
В миреСШАЛатинская АмерикаФлоридаМарко РубиоДональд ТрампПит ХегсетМинистерство обороны США
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала