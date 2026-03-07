https://ria.ru/20260307/ssha-2079279064.html
Рубио перешел на испанский, обращаясь к лидерам Латинской Америки
Рубио перешел на испанский, обращаясь к лидерам Латинской Америки - РИА Новости, 07.03.2026
Рубио перешел на испанский, обращаясь к лидерам Латинской Америки
Госсекретарь США Марко Рубио перешел на испанский, обращаясь к лидерам стран Латинской Америки во Флориде. РИА Новости, 07.03.2026
2026-03-07T20:21:00+03:00
2026-03-07T20:21:00+03:00
2026-03-07T20:32:00+03:00
в мире
сша
латинская америка
флорида
марко рубио
дональд трамп
пит хегсет
министерство обороны сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/07/2079280602_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9c7cccfc9059801651890fa497fb4ee4.jpg
https://ria.ru/20250720/rubio-2030312286.html
сша
латинская америка
флорида
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/07/2079280602_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_15804083422460ab73609c2652fab689.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, латинская америка, флорида, марко рубио, дональд трамп, пит хегсет, министерство обороны сша
В мире, США, Латинская Америка, Флорида, Марко Рубио, Дональд Трамп, Пит Хегсет, Министерство обороны США
Рубио перешел на испанский, обращаясь к лидерам Латинской Америки
Рубио заговорил на испанском на саммите "Щит Америки"
ВАШИНГТОН, 7 мар – РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио перешел на испанский, обращаясь к лидерам стран Латинской Америки во Флориде.
Сначала Рубио
спросил разрешения у президента США Дональда Трампа
. Тот возражать не стал.
"Думаю, я хороший переводчик. Вы сейчас это узнаете", – сказал Рубио.
"Мы хотим быть вашими партнерами в развитии ваших стран, вашей экономики и вашей безопасности. Я искренне благодарю вас за то, что вы сегодня с нами. Да благословит бог все эти страны", – произнес Рубио на испанском.
После речи Рубио на испанском слово вновь взял Трамп.
"Он лучше говорит по-испански или по-английски? Думаю, по-испански лучше. Отлично. Пит (шеф Пентагона Пит Хегсет
- ред.), пожалуйста", – продолжил Трамп.
Вышедший на трибуну Хегсет сходу заявил: "господин президент, я говорю только по-американски".
Трамп в прошлом году подписал указ о признании английского языка государственным.