Спикер иранского парламента высказался о мире на Ближнем Востоке
19:44 07.03.2026 (обновлено: 19:47 07.03.2026)
Спикер иранского парламента высказался о мире на Ближнем Востоке
Спикер иранского парламента высказался о мире на Ближнем Востоке
Мир на Ближнем Востоке не наступит до тех пор, пока в регионе существуют военные базы США, заявил спикер парламента Ирана Мохаммад-Багер Галибаф. РИА Новости, 07.03.2026
в мире
ближний восток
сша
иран
мохаммад-багер галибаф
ближний восток
сша
иран
в мире, ближний восток, сша, иран, мохаммад-багер галибаф
В мире, Ближний Восток, США, Иран, Мохаммад-Багер Галибаф
Спикер иранского парламента высказался о мире на Ближнем Востоке

Спикер парламента Ирана: мир не наступит, пока в регионе есть базы США

Вид на телебашню Бордж-е Милад в Тегеране
Вид на телебашню Бордж-е Милад в Тегеране. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 7 мар – РИА Новости. Мир на Ближнем Востоке не наступит до тех пор, пока в регионе существуют военные базы США, заявил спикер парламента Ирана Мохаммад-Багер Галибаф.
"Пока американские базы существуют в регионе Ближнего Востока, мир не наступит. Все государственные деятели и народ Ирана едины в этом мнении", - написал Галибаф на своей странице в социальной сети X (бывший Twitter).
Reuters сообщило об ударах по штабу шиитского сопротивления в Ираке
Reuters сообщило об ударах по штабу шиитского сопротивления в Ираке
В миреБлижний ВостокСШАИранМохаммад-Багер Галибаф
 
 
