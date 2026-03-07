https://ria.ru/20260307/ssha-2079274666.html
Спикер иранского парламента высказался о мире на Ближнем Востоке
Спикер иранского парламента высказался о мире на Ближнем Востоке - РИА Новости, 07.03.2026
Спикер иранского парламента высказался о мире на Ближнем Востоке
Мир на Ближнем Востоке не наступит до тех пор, пока в регионе существуют военные базы США, заявил спикер парламента Ирана Мохаммад-Багер Галибаф. РИА Новости, 07.03.2026
2026-03-07T19:44:00+03:00
2026-03-07T19:44:00+03:00
2026-03-07T19:47:00+03:00
в мире
ближний восток
сша
иран
мохаммад-багер галибаф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/105640/91/1056409164_0:182:2996:1867_1920x0_80_0_0_a9b02757a6d7b0b8ebe6f407dd089ed8.jpg
https://ria.ru/20260307/irak-2079268256.html
ближний восток
сша
иран
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/105640/91/1056409164_133:0:2864:2048_1920x0_80_0_0_5bcfaf07148cb6916f34092beb3b69c6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ближний восток, сша, иран, мохаммад-багер галибаф
В мире, Ближний Восток, США, Иран, Мохаммад-Багер Галибаф
Спикер иранского парламента высказался о мире на Ближнем Востоке
Спикер парламента Ирана: мир не наступит, пока в регионе есть базы США