Захарова объяснила, как США пытаются спастись от банкротства

МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Соединенные Штаты, вероятно, пытаются заполучить господство в энергетической сфере Европы для спасения себя от банкротства, считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Меняют картину энергетической не политики, а уже реальности под себя. Хотят поставить их в зависимость от собственных ресурсов и физически, и в ценовом плане. Понятно, для чего - их критическое состояние экономики, чудовищный государственный долг, видимо, поставили руководство США перед удручающим фактом. Соединенные Штаты Америки, по сути, страна-банкрот. Такими методами, абсолютно находящимися вне международно-правовых норм, они пытаются как-то решить свои собственные проблемы", - сказала она в комментарии "Известиям".
Дипломат подчеркнула, что киевский режим в этой ситуации выступает инструментом для американских авантюр.
