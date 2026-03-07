Рейтинг@Mail.ru
Захарова объяснила, как США пытаются спастись от банкротства - РИА Новости, 07.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:36 07.03.2026
https://ria.ru/20260307/ssha-2079259896.html
Захарова объяснила, как США пытаются спастись от банкротства
Захарова объяснила, как США пытаются спастись от банкротства - РИА Новости, 07.03.2026
Захарова объяснила, как США пытаются спастись от банкротства
Соединенные Штаты, вероятно, пытаются заполучить господство в энергетической сфере Европы для спасения себя от банкротства, считает официальный представитель... РИА Новости, 07.03.2026
2026-03-07T18:36:00+03:00
2026-03-07T18:36:00+03:00
в мире
европа
россия
сша
мария захарова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/05/2078703098_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_c3382a3656d257067abd8e54cff5ba06.jpg
https://ria.ru/20260306/mid-2078881212.html
европа
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/05/2078703098_73:0:1210:853_1920x0_80_0_0_d04db5d54da4411c002d5e8b93c9243a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, европа, россия, сша, мария захарова
В мире, Европа, Россия, США, Мария Захарова
Захарова объяснила, как США пытаются спастись от банкротства

Захарова: США пытаются заполучить господство в энергетической сфере Европы

© Фото : МИД РоссииОфициальный представитель МИД России Мария Захарова
Официальный представитель МИД России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 07.03.2026
© Фото : МИД России
Официальный представитель МИД России Мария Захарова. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Соединенные Штаты, вероятно, пытаются заполучить господство в энергетической сфере Европы для спасения себя от банкротства, считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Меняют картину энергетической не политики, а уже реальности под себя. Хотят поставить их в зависимость от собственных ресурсов и физически, и в ценовом плане. Понятно, для чего - их критическое состояние экономики, чудовищный государственный долг, видимо, поставили руководство США перед удручающим фактом. Соединенные Штаты Америки, по сути, страна-банкрот. Такими методами, абсолютно находящимися вне международно-правовых норм, они пытаются как-то решить свои собственные проблемы", - сказала она в комментарии "Известиям".
Дипломат подчеркнула, что киевский режим в этой ситуации выступает инструментом для американских авантюр.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
Захарова высказалась об атаках США и Израиля на Иран
6 марта, 00:20
 
В миреЕвропаРоссияСШАМария Захарова
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала