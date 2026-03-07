Рейтинг@Mail.ru
18:28 07.03.2026 (обновлено: 18:51 07.03.2026)
Трамп подписал прокламацию о создании коалиции для борьбы с картелями
в мире, сша, дональд трамп, латинская америка
В мире, США, Дональд Трамп, Латинская Америка
Трамп подписал прокламацию о создании коалиции для борьбы с картелями

Трамп подписал прокламацию со странами Латинской Америки о борьбе с картелями

Президент США Дональд Трамп подписывает прокламацию о создании новой военной коалиции для борьбы с наркокартелями с участием Соединенных Штатов и стран Латинской Америки. 7 марта 2026
Президент США Дональд Трамп подписывает прокламацию о создании новой военной коалиции для борьбы с наркокартелями с участием Соединенных Штатов и стран Латинской Америки. 7 марта 2026 - РИА Новости, 1920, 07.03.2026
© REUTERS / Kevin Lamarque
Президент США Дональд Трамп подписывает прокламацию о создании новой военной коалиции для борьбы с наркокартелями с участием Соединенных Штатов и стран Латинской Америки. 7 марта 2026
ВАШИНГТОН, 7 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в субботу подписал прокламацию о создании новой военной коалиции для борьбы с наркокартелями с участием Соединенных Штатов и стран Латинской Америки, трансляцию церемонии вел в прямом эфире Белый дом.
"Мы собрались сегодня здесь, чтобы объявить о создании новой военной коалиции, задачей которой станет искоренение преступных картелей, отравляющих регион", - сказал глава государства в присутствии лидеров свыше 10 латиноамериканских стран.
Трамп подчеркнул, что США располагают передовыми вооружениями и готовы задействовать их в борьбе с наркокартелями, если страны региона обратятся с таким запросов.
"Все, что вам нужно сделать - это сказать нам, где они находятся", - добавил президент США.
Военнослужащие Национальной гвардии во время беспорядков в Мексике
Прокуратура Мексики подтвердила личность убитого главаря картеля Халиско
23 февраля, 22:00
В мире, США, Дональд Трамп, Латинская Америка
 
 
