Трамп подписал прокламацию о создании коалиции для борьбы с картелями
Трамп подписал прокламацию о создании коалиции для борьбы с картелями - РИА Новости, 07.03.2026
Трамп подписал прокламацию о создании коалиции для борьбы с картелями
Президент США Дональд Трамп в субботу подписал прокламацию о создании новой военной коалиции для борьбы с наркокартелями с участием Соединенных Штатов и стран... РИА Новости, 07.03.2026
2026-03-07T18:28:00+03:00
2026-03-07T18:28:00+03:00
2026-03-07T18:51:00+03:00
Трамп подписал прокламацию о создании коалиции для борьбы с картелями
Трамп подписал прокламацию со странами Латинской Америки о борьбе с картелями
ВАШИНГТОН, 7 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в субботу подписал прокламацию о создании новой военной коалиции для борьбы с наркокартелями с участием Соединенных Штатов и стран Латинской Америки, трансляцию церемонии вел в прямом эфире Белый дом.
"Мы собрались сегодня здесь, чтобы объявить о создании новой военной коалиции, задачей которой станет искоренение преступных картелей, отравляющих регион", - сказал глава государства в присутствии лидеров свыше 10 латиноамериканских стран.
Трамп подчеркнул, что США располагают передовыми вооружениями и готовы задействовать их в борьбе с наркокартелями, если страны региона обратятся с таким запросов.
"Все, что вам нужно сделать - это сказать нам, где они находятся", - добавил президент США.