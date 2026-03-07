Президент США Дональд Трамп подписывает прокламацию о создании новой военной коалиции для борьбы с наркокартелями с участием Соединенных Штатов и стран Латинской Америки. 7 марта 2026

© REUTERS / Kevin Lamarque Президент США Дональд Трамп подписывает прокламацию о создании новой военной коалиции для борьбы с наркокартелями с участием Соединенных Штатов и стран Латинской Америки. 7 марта 2026

Трамп подписал прокламацию о создании коалиции для борьбы с картелями

ВАШИНГТОН, 7 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в субботу подписал прокламацию о создании новой военной коалиции для борьбы с наркокартелями с участием Соединенных Штатов и стран Латинской Америки, трансляцию церемонии вел в прямом эфире Белый дом.

"Мы собрались сегодня здесь, чтобы объявить о создании новой военной коалиции, задачей которой станет искоренение преступных картелей, отравляющих регион", - сказал глава государства в присутствии лидеров свыше 10 латиноамериканских стран.

Трамп подчеркнул, что США располагают передовыми вооружениями и готовы задействовать их в борьбе с наркокартелями, если страны региона обратятся с таким запросов.