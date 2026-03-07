https://ria.ru/20260307/ssha-2079258180.html
Трамп заявил о создании военной коалиции для борьбы с наркокартелями
Трамп заявил о создании военной коалиции для борьбы с наркокартелями - РИА Новости, 07.03.2026
Трамп заявил о создании военной коалиции для борьбы с наркокартелями
Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты и страны Латинской Америки создают военную коалицию для борьбы с наркокартелями в регионе. РИА Новости, 07.03.2026
2026-03-07T18:22:00+03:00
2026-03-07T18:22:00+03:00
2026-03-07T18:53:00+03:00
в мире
сша
латинская америка
флорида
дональд трамп
пит хегсет
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/07/2079264810_0:232:3072:1960_1920x0_80_0_0_6c0001105ff3fdf0fcd2a89704f8f31e.jpg
https://ria.ru/20260224/meksika-2076301223.html
сша
латинская америка
флорида
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/07/2079264810_300:0:3031:2048_1920x0_80_0_0_359946dcb777ff1f75f4b58c2fb7f546.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, латинская америка, флорида, дональд трамп, пит хегсет
В мире, США, Латинская Америка, Флорида, Дональд Трамп, Пит Хегсет
Трамп заявил о создании военной коалиции для борьбы с наркокартелями
Трамп: США и страны Латинской Америки создают коалицию для борьбы с картелями