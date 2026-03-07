Рейтинг@Mail.ru
Трамп заявил о создании военной коалиции для борьбы с наркокартелями
18:22 07.03.2026
Трамп заявил о создании военной коалиции для борьбы с наркокартелями
Трамп заявил о создании военной коалиции для борьбы с наркокартелями
Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты и страны Латинской Америки создают военную коалицию для борьбы с наркокартелями в регионе. РИА Новости, 07.03.2026
Трамп заявил о создании военной коалиции для борьбы с наркокартелями

Президент США Дональд Трамп выступает на саммите "Щит Америки" в Майами
Президент США Дональд Трамп выступает на саммите "Щит Америки" в Майами
ВАШИНГТОН, 7 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты и страны Латинской Америки создают военную коалицию для борьбы с наркокартелями в регионе.
"Мы собираемся вместе, чтобы объявить о создании совершенно новой военной коалиции для искоренения преступных картелей, терзающих наш регион", - сказал Трамп во время саммита "Щит Америк" во Флориде.
США оправдывают военное присутствие в Карибском регионе борьбой с наркоторговлей. Они неоднократно использовали свои вооруженные силы для уничтожения возле побережья Венесуэлы катеров, на которых якобы перевозились наркотики.
В ноябре 2025 года военный министр США Пит Хегсет объявил о начале операции "Южное копье", направленной против наркокартелей в Латинской Америке.
