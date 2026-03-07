"За 36 часов". В США ужаснулись из-за ущерба от ударов Ирана

МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Замена американских радаров, пораженных ударами Ирана, обойдется более чем в миллиард долларов и займет годы, пишет Foreign Policy.
Согласно анализу, проведенному изданием, замена радаров потребует много времени и средств.
"Для радара AN/FPS-132 компании Raytheon потребуется от пяти до восьми лет, чтобы построить новый стоимостью 1,1 миллиарда долларов. Тем временем корпорации Lockheed Martin потребуется минимум от 12 до 24 месяцев и, по нашим оценкам, от 50 до 75 миллионов долларов для замены AN/TPS-59", — подсчитал Foreign Policy.
При этом производство компонентов для этих радаров зависит от галлия, 98% которого поступает на мировой рынок из Китая.
Как отмечает FP, скорость расходования боеприпасов во время операции на Ближнем Востоке выявила проблему с их запасами.
"За первые 36 часов американо-израильской кампании против Ирана было израсходовано более 3000 высокоточных боеприпасов и перехватчиков, что обнажило критическую уязвимость в цепочке поставок", — резюмировали журналисты.
