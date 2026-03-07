Рейтинг@Mail.ru
СМИ узнали о возможностях США по противодействию БПЛА на Ближнем Востоке - РИА Новости, 07.03.2026
15:44 07.03.2026
СМИ узнали о возможностях США по противодействию БПЛА на Ближнем Востоке
СМИ узнали о возможностях США по противодействию БПЛА на Ближнем Востоке
Возможности США по противодействию БПЛА на Ближнем Востоке недостаточны в связи с высокими темпами изменений в сфере данных технологий, пишет издание Washington РИА Новости, 07.03.2026
2026-03-07T15:44:00+03:00
2026-03-07T15:44:00+03:00
в мире
сша
ближний восток
иран
военная операция сша и израиля против ирана
в мире, сша, ближний восток, иран, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, США, Ближний Восток, Иран, Военная операция США и Израиля против Ирана
СМИ узнали о возможностях США по противодействию БПЛА на Ближнем Востоке

WP: возможности США по противодействию БПЛА на Ближнем Востоке недостаточны

МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Возможности США по противодействию БПЛА на Ближнем Востоке недостаточны в связи с высокими темпами изменений в сфере данных технологий, пишет издание Washington Post со ссылкой на американские официальные лица.
Как пишет газета, в последние годы США нарастили свои возможности по противодействию БПЛА на Ближнем Востоке. В частности, Вашингтон развернул системы, способные выпускать более дешевые и малогабаритные боеприпасы, вместо того чтобы полагаться на системы, с которыми наблюдается нехватка, например, Patriot.
"Однако, по словам официальных лиц и военнослужащих, темпы изменений в некоторых областях оказались недостаточными для того, чтобы угнаться за быстро меняющимися угрозами", - говорится в материале издания.
Неназванный офицер армии заявил газете, что не считает, что дроны или средства противодействия им станут приоритетом, "пока целое поколение не столкнется с необходимостью борьбы с ними".
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
В миреСШАБлижний ВостокИранВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
