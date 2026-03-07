https://ria.ru/20260307/ssha-2079233909.html
СМИ узнали о возможностях США по противодействию БПЛА на Ближнем Востоке
СМИ узнали о возможностях США по противодействию БПЛА на Ближнем Востоке - РИА Новости, 07.03.2026
СМИ узнали о возможностях США по противодействию БПЛА на Ближнем Востоке
Возможности США по противодействию БПЛА на Ближнем Востоке недостаточны в связи с высокими темпами изменений в сфере данных технологий, пишет издание Washington
в мире
сша
ближний восток
иран
военная операция сша и израиля против ирана
сша
ближний восток
иран
2026
СМИ узнали о возможностях США по противодействию БПЛА на Ближнем Востоке
WP: возможности США по противодействию БПЛА на Ближнем Востоке недостаточны