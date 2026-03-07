https://ria.ru/20260307/ssha-2079221666.html
Трамп предупредил о готовящемся серьезном ударе по Ирану
Президент США Дональд Трамп утверждает, что в субботу по Ирану будет нанесен серьезный удар, рассматривается "полное уничтожение" районов и лиц, которые до... РИА Новости, 07.03.2026
Трамп предупредил о готовящемся серьезном ударе по Ирану в субботу