13:07 07.03.2026
В США заявили о намерении установить контроль над нефтяными запасами Ирана
В США заявили о намерении установить контроль над нефтяными запасами Ирана
В США заявили о намерении установить контроль над нефтяными запасами Ирана

Эйген: США хотят полностью контролировать нефтяные запасы Ирана

© AP Photo / PRNewsFoto/Redhawk Investment Group, LLC, ShutterstockДобыча нефти в Техасе, США
Добыча нефти в Техасе, США - РИА Новости, 1920, 07.03.2026
© AP Photo / PRNewsFoto/Redhawk Investment Group, LLC, Shutterstock
Добыча нефти в Техасе, США. Архивное фото
МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа намеревается получить полный контроль над нефтяными запасами Ирана, заявил директор Национального совета по энергетическому доминированию США Джаррод Эйген.
"В конечном итоге, нам не придется беспокоиться об этих проблемах в Ормузском проливе, потому что мы заберем всю нефть из рук (иранских властей - ред.)", - сказал Эйген в эфире телеканала Fox News, отвечая на вопрос о влиянии конфликта в Иране на цены на нефть.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
На фоне эскалации конфликта практически остановилось судоходство через Ормузский пролив, а страховщики начали повышать премии и пересматривать страховое покрытие на фоне роста угроз безопасности. Это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, на него приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ.
"Ждем": КСИР сделал резкое заявление о сопровождающих танкеры военных США
Вчера, 11:49
 
