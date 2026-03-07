США хотят сохранить себе свободу в сфере вооружений, заявил Рябков

МОСКВА, 7 мар – РИА Новости. США хотят сохранить себе свободу рук в сфере стратегических вооружений и держат наготове опцию по наращиванию ядерного потенциала, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков.