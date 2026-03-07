Рейтинг@Mail.ru
США хотят сохранить себе свободу в сфере вооружений, заявил Рябков
10:09 07.03.2026
США хотят сохранить себе свободу в сфере вооружений, заявил Рябков
в мире, сша, россия, вашингтон (штат), сергей рябков, владимир путин, дональд трамп
В мире, США, Россия, Вашингтон (штат), Сергей Рябков, Владимир Путин, Дональд Трамп
© Фото : МИД РоссииЗаместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 07.03.2026
© Фото : МИД России
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков. Архивное фото
МОСКВА, 7 мар – РИА Новости. США хотят сохранить себе свободу рук в сфере стратегических вооружений и держат наготове опцию по наращиванию ядерного потенциала, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Из других высказываний американских официальных лиц вытекает, что США намерены сохранять в данной сфере полную свободу рук, держа наготове различные опции, в том числе, возможно, и по наращиванию, причем быстрому, своего ядерного арсенала. Подается так, что эти опции могут быть срочно задействованы по первому приказу президента", - сказал Рябков.
Срок действия российско-американского Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) истек 5 февраля. Президент РФ Владимир Путин в сентябре прошлого года выступил с предложением о том, чтобы РФ и США на взаимной основе придерживались лимитов на стратегические вооружения, определенные по договору, в течение еще одного года после истечения срока его действия. Президент США Дональд Трамп называл это предложение "хорошей идеей", однако, официального ответа из Вашингтона не последовало. В день окончания ДСНВ российским МИД объявил, что отныне стороны договора больше не связаны какими-либо обязательствами и симметричными декларациями по договору, включая его центральные положения. При этом, РФ намерена действовать ответственно и взвешенно, выстраивая свою линию в области стратегических наступательных вооружений на основе анализа военной политики США и общей обстановки в стратегической сфере.
Финский флаг на судне - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
Финская оппозиция раскритиковала планы властей разрешить ввоз и хранение ЯО
6 марта, 13:43
 
