Рейтинг@Mail.ru
Суд США признал виновным пакистанца, планировавшего убийство Трампа - РИА Новости, 07.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:07 07.03.2026 (обновлено: 10:08 07.03.2026)
https://ria.ru/20260307/ssha-2079192844.html
Суд США признал виновным пакистанца, планировавшего убийство Трампа
Суд США признал виновным пакистанца, планировавшего убийство Трампа - РИА Новости, 07.03.2026
Суд США признал виновным пакистанца, планировавшего убийство Трампа
Суд Нью-Йорка признал виновным гражданина Пакистана Асифа Мерчанта в якобы сговоре с иранским правительством с целью убийства американских чиновников, включая... РИА Новости, 07.03.2026
2026-03-07T10:07:00+03:00
2026-03-07T10:08:00+03:00
в мире
нью-йорк (город)
пакистан
сша
дональд трамп
касем сулеймани
фбр
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/29772/87/297728755_0:261:2500:1667_1920x0_80_0_0_177fa1b8dd6a377195f5d19e3f32d6ac.jpg
https://ria.ru/20260109/ssha-2066996331.html
нью-йорк (город)
пакистан
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/29772/87/297728755_245:0:2468:1667_1920x0_80_0_0_15f7a98dcf717f23c6a7cd1dea0dab89.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, нью-йорк (город), пакистан, сша, дональд трамп, касем сулеймани, фбр, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Нью-Йорк (город), Пакистан, США, Дональд Трамп, Касем Сулеймани, ФБР, Военная операция США и Израиля против Ирана
Суд США признал виновным пакистанца, планировавшего убийство Трампа

NYT: Пакистанца обвинили в сговоре с Ираном с целью убийства Трампа

© РИА Новости / Дмитрий ГорностаевВход в здание федерального суда Нью-Йорка
Вход в здание федерального суда Нью-Йорка - РИА Новости, 1920, 07.03.2026
© РИА Новости / Дмитрий Горностаев
Вход в здание федерального суда Нью-Йорка. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Суд Нью-Йорка признал виновным гражданина Пакистана Асифа Мерчанта в якобы сговоре с иранским правительством с целью убийства американских чиновников, включая президента Дональда Трампа, пишет газета New York Times.
"В пятницу пакистанец, обвиняемый в сговоре с иранским правительством с целью убийства государственных чиновников, включая президента Трампа, был признан виновным в реализации плана, включавшего наем убийц, кражу документов и убийство высокопоставленных американских чиновников", - утверждается в сообщении издания.
По утверждению следствия, подсудимый Асиф Мерчант задумал нападение еще в 2020 году после смерти иранского генерал-майора Касема Сулеймани, убитого американским беспилотником. Прокуроры утверждают, что после этого он начал работать на иранское правительство, а в 2024 году был задержан в США, после того как ФБР стали известны его планы.
Отмечается, что Мерчанту грозит пожизненное заключение.
Наручники висят на дверной ручке - РИА Новости, 1920, 09.01.2026
В США подросток признал вину в убийстве родителей ради покушения на Трампа
9 января, 13:44
 
В миреНью-Йорк (город)ПакистанСШАДональд ТрампКасем СулейманиФБРВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала