Суд США признал виновным пакистанца, планировавшего убийство Трампа
Суд США признал виновным пакистанца, планировавшего убийство Трампа - РИА Новости, 07.03.2026
Суд США признал виновным пакистанца, планировавшего убийство Трампа
Суд Нью-Йорка признал виновным гражданина Пакистана Асифа Мерчанта в якобы сговоре с иранским правительством с целью убийства американских чиновников, включая... РИА Новости, 07.03.2026
2026-03-07T10:07:00+03:00
2026-03-07T10:07:00+03:00
2026-03-07T10:08:00+03:00
в мире
нью-йорк (город)
пакистан
сша
дональд трамп
касем сулеймани
фбр
военная операция сша и израиля против ирана
нью-йорк (город)
пакистан
сша
В мире, Нью-Йорк (город), Пакистан, США, Дональд Трамп, Касем Сулеймани, ФБР, Военная операция США и Израиля против Ирана
Суд США признал виновным пакистанца, планировавшего убийство Трампа
NYT: Пакистанца обвинили в сговоре с Ираном с целью убийства Трампа