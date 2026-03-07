Эксперт рассказал о проблемах с безопасностью в Белом доме

ВАШИНГТОН, 7 мар – РИА Новости. Проблемы с безопасностью в Белом доме ранее неоднократно возникали из-за того, что здание не располагает достаточным местом для выполнения своих официальных функций, заявил в интервью РИА Новости глава Комиссии по изящным искусствам США Родни Кук, комментируя решение комиссии одобрить проект строительства бального зала в резиденции американского президента.

Комиссия по изящным искусствам США является независимым федеральным регулятором, контролирующим дизайн и облик практически всех зданий в Вашингтоне . В частности, она рассматривает планы строительства правительственных зданий и памятников.

"Раньше у нас были проблемы с безопасностью в Белом доме во время государственных приемов и других официальных мероприятий. Это абсолютно неприемлемо. Нам необходимо обезопасить наших гостей, не говоря уже о нашем президенте, когда он находится в своей резиденции. Президенты Харрисоны (Уильям Генри и Бенджамин) в 19-м веке указывали на то, что зданию требуется дополнительные помещения для этих нужд", - сказал Кук.

Глава комиссии, функции которой в США во многом схожи с министерством культуры, признал, что Белый дом слишком мал для выполнения своих функций и не подвергался серьезному расширению за последние 100 лет. При этом, по его словам, площадь Капитолия существенно увеличилась.

"Сейчас это совсем другое здание, по сравнению с тем, что было изначально. В то же время Белый дом не был расширен до необходимой степени", - отметил он.

Кук пояснил, что Белый дом неоднократно перестраивался и сейчас его внешний вид отличается от того, что был в 1800 году. По его словам, оригинальными не являются даже некоторые стены, пострадавшие во время пожара 1815 года.

Отвечая на вопрос о стоимости реконструкции, Кук указал на то, что "прекрасные вещи" всегда бывают дорогими. По его словам, Трамп велел финансировать проект за счет частных вложений.

Собеседник агентства выразил уверенность в том, что здание в целом остается крепким и не потребует ремонта в ближайшее время. Он добавил, что глава государства хочет произвести лишь косметические изменения.

Президент США Дональд Трамп сообщил 19 февраля, что Комиссия по изящным искусствам единогласно одобрила проект бального зала Белого дома.