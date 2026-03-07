Рейтинг@Mail.ru
Эксперт рассказал о проблемах с безопасностью в Белом доме - РИА Новости, 07.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:57 07.03.2026
https://ria.ru/20260307/ssha-2079190538.html
Эксперт рассказал о проблемах с безопасностью в Белом доме
Эксперт рассказал о проблемах с безопасностью в Белом доме - РИА Новости, 07.03.2026
Эксперт рассказал о проблемах с безопасностью в Белом доме
Проблемы с безопасностью в Белом доме ранее неоднократно возникали из-за того, что здание не располагает достаточным местом для выполнения своих официальных... РИА Новости, 07.03.2026
2026-03-07T09:57:00+03:00
2026-03-07T09:57:00+03:00
в мире
сша
вашингтон (штат)
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148653/32/1486533294_0:619:5640:3792_1920x0_80_0_0_fbecf133b782fc6784b36f040b7e8742.jpg
https://ria.ru/20251023/tramp-2050225133.html
https://ria.ru/20260124/pingvin-2070058420.html
https://ria.ru/20251126/smi-2057775124.html
сша
вашингтон (штат)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148653/32/1486533294_375:0:5474:3824_1920x0_80_0_0_aab23395f4ebc2dd5d087ff99dfcfa27.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, вашингтон (штат), дональд трамп
В мире, США, Вашингтон (штат), Дональд Трамп
Эксперт рассказал о проблемах с безопасностью в Белом доме

Кук: проблемы с безопасностью в Белом доме возникали из-за недостатка места

© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisЗдание Белого дома в Вашингтоне, США
Здание Белого дома в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 07.03.2026
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
Здание Белого дома в Вашингтоне, США. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 7 мар – РИА Новости. Проблемы с безопасностью в Белом доме ранее неоднократно возникали из-за того, что здание не располагает достаточным местом для выполнения своих официальных функций, заявил в интервью РИА Новости глава Комиссии по изящным искусствам США Родни Кук, комментируя решение комиссии одобрить проект строительства бального зала в резиденции американского президента.
Комиссия по изящным искусствам США является независимым федеральным регулятором, контролирующим дизайн и облик практически всех зданий в Вашингтоне. В частности, она рассматривает планы строительства правительственных зданий и памятников.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 23.10.2025
Белый дом назвал строительство бального зала главным приоритетом Трампа
23 октября 2025, 22:46
"Раньше у нас были проблемы с безопасностью в Белом доме во время государственных приемов и других официальных мероприятий. Это абсолютно неприемлемо. Нам необходимо обезопасить наших гостей, не говоря уже о нашем президенте, когда он находится в своей резиденции. Президенты Харрисоны (Уильям Генри и Бенджамин) в 19-м веке указывали на то, что зданию требуется дополнительные помещения для этих нужд", - сказал Кук.
Глава комиссии, функции которой в США во многом схожи с министерством культуры, признал, что Белый дом слишком мал для выполнения своих функций и не подвергался серьезному расширению за последние 100 лет. При этом, по его словам, площадь Капитолия существенно увеличилась.
"Сейчас это совсем другое здание, по сравнению с тем, что было изначально. В то же время Белый дом не был расширен до необходимой степени", - отметил он.
Кук пояснил, что Белый дом неоднократно перестраивался и сейчас его внешний вид отличается от того, что был в 1800 году. По его словам, оригинальными не являются даже некоторые стены, пострадавшие во время пожара 1815 года.
Фотография, опубликованная в официальном аккаунте Белого дома - РИА Новости, 1920, 24.01.2026
Белый дом выложил фото Трампа с пингвином в Гренландии
24 января, 12:59
Отвечая на вопрос о стоимости реконструкции, Кук указал на то, что "прекрасные вещи" всегда бывают дорогими. По его словам, Трамп велел финансировать проект за счет частных вложений.
Собеседник агентства выразил уверенность в том, что здание в целом остается крепким и не потребует ремонта в ближайшее время. Он добавил, что глава государства хочет произвести лишь косметические изменения.
Президент США Дональд Трамп сообщил 19 февраля, что Комиссия по изящным искусствам единогласно одобрила проект бального зала Белого дома.
Предполагается, что реконструкция Белого дома завершится в 2028 году. По данным американских СМИ, проект оценивается в 300-400 млн долларов.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
Трамп спорил с архитектором из-за размеров бального зала, пишет WP
26 ноября 2025, 16:57
 
В миреСШАВашингтон (штат)Дональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала