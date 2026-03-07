"Отчаянная попытка": в США сделали заявление о вторжении в Иран

МОСКВА 7 мар — РИА Новости. Наземная операция в Иране серьезно ударит по США, пишет американский портал 19fortyfive.
«
"Подобное нападение стало бы масштабным мероприятием, которое на длительный период серьезно истощило бы Военно-морские и Военно-воздушные силы США", — говорится в публикации.
Как указывает автор, Вашингтон больше не имеет возможности угрожать Ирану из Ирака или Афганистана из-за существенного сокращения своего контингента в этих странах. Турция также вряд ли согласится предоставить плацдарм для развертывания американских войск. Даже в таком случае ирано-турецкая граница не очень хорошо подходит для наземной операции, отмечается в материале.
По данным издания, в этой ситуации единственный вариант — это десантная операция, которая будет сопряжена с еще более серьезными рисками из-за неоднородного ландшафта Ирана и вероятного сопротивления.
"Сообщения о конфликте между госсекретарем Марко Рубио и министром обороны Питом Хегсетом по поводу развертывания сухопутных войск указывают на то, что администрация серьезно относится к этой идее, хотя мы не знаем, является ли это серьезным планированием, блефом или отчаянной попыткой придумать теорию победы в войне, которой в настоящее время нет", — резюмирует 19fortyfive.
Ранее журнал Time сообщил, что президент США Дональд Трамп не исключил отправки сухопутных войск в Иран в случае необходимости достижения целей военной операции. При этом глава Белого дома не стал называть конкретные сроки для принятия этого решения.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому "ядерному досье" между Вашингтоном и Тегераном, последний раунд которых прошел 26 февраля в Женеве. В результате атаки был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи.
Президент Владимир Путин заявил, что убийство верховного лидера Ирана было совершено с циничным нарушением всех норм человеческой морали и международного права. МИД России осудил нападение США и Израиля, призвал к срочной деэскалации и прекращению боевых действий.