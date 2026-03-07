https://ria.ru/20260307/ssha-2079165239.html
Половина американцев не одобряет удары США по Ирану, показал опрос
Половина американцев не одобряет удары США по Ирану, показал опрос - РИА Новости, 07.03.2026
Половина американцев не одобряет удары США по Ирану, показал опрос
Половина американцев не одобряет удары США по Ирану, следует из опроса компании YouGov. РИА Новости, 07.03.2026
2026-03-07T02:28:00+03:00
2026-03-07T02:28:00+03:00
2026-03-07T02:28:00+03:00
в мире
сша
иран
ближний восток
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/06/2078960648_0:233:807:687_1920x0_80_0_0_48dc72e1eeb28a7dc3e4fe711de96360.jpg
https://ria.ru/20260307/bombardirovka-2079161872.html
сша
иран
ближний восток
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/06/2078960648_0:158:807:763_1920x0_80_0_0_afb23e79ca4a1d849681e11784362248.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, иран, ближний восток, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, США, Иран, Ближний Восток, Военная операция США и Израиля против Ирана
Половина американцев не одобряет удары США по Ирану, показал опрос
YouGov: половина американцев не одобряет удары США по Ирану