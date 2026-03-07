Рейтинг@Mail.ru
Половина американцев не одобряет удары США по Ирану, показал опрос - РИА Новости, 07.03.2026
02:28 07.03.2026
Половина американцев не одобряет удары США по Ирану, показал опрос
в мире
сша
иран
ближний восток
военная операция сша и израиля против ирана
в мире, сша, иран, ближний восток, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, США, Иран, Ближний Восток, Военная операция США и Израиля против Ирана
МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Половина американцев не одобряет удары США по Ирану, следует из опроса компании YouGov.
Согласно результатам опроса, 50% американцев негативно относятся к военным действиям США на Ближнем Востоке, в то время как 37% отзываются об ударах по Ирану в позитивном ключе.
Среди демократов действия американских военных не одобряет 81% респондентов, а среди республиканцев - только 14%. Независимые респонденты, которые не относят себя к сторонникам этих партий, в основном (56%) не одобряют удары по Ирану.
Опрос проводился 6 марта среди 4346 американцев. Погрешность составляет 1,9 процентного пункта.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
МИД РФ осудил нападение США и Израиля, призвал к срочной деэскалации и прекращению боевых действий.
