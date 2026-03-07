Рейтинг@Mail.ru
СМИ: США хотят быстрее заменить поврежденный радар системы ПРО в Иордании - РИА Новости, 07.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:21 07.03.2026
https://ria.ru/20260307/ssha-2079160535.html
СМИ: США хотят быстрее заменить поврежденный радар системы ПРО в Иордании
СМИ: США хотят быстрее заменить поврежденный радар системы ПРО в Иордании - РИА Новости, 07.03.2026
СМИ: США хотят быстрее заменить поврежденный радар системы ПРО в Иордании
США стремятся быстрее заменить радар системы ПРО THAAD в Иордании, который был поврежден в ходе иранской атаки, сообщает издание Wall Street Journal со ссылкой... РИА Новости, 07.03.2026
2026-03-07T01:21:00+03:00
2026-03-07T01:21:00+03:00
в мире
сша
иордания
иран
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1f/2052134559_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_8fb1cc036b97269985d7a16901740f2f.jpg
https://ria.ru/20260307/iran-2079160036.html
https://ria.ru/20260307/konvoirovanie-2079160424.html
сша
иордания
иран
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1f/2052134559_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_a188d9c35a04221b80cd70261b9c0a3c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, иордания, иран, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, США, Иордания, Иран, Военная операция США и Израиля против Ирана
СМИ: США хотят быстрее заменить поврежденный радар системы ПРО в Иордании

WSJ: США стремятся быстрее заменить поврежденный радар системы ПРО в Иордании

© AP Photo / Nasser NasserВид на Амман, Иордания
Вид на Амман, Иордания - РИА Новости, 1920, 07.03.2026
© AP Photo / Nasser Nasser
Вид на Амман, Иордания. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. США стремятся быстрее заменить радар системы ПРО THAAD в Иордании, который был поврежден в ходе иранской атаки, сообщает издание Wall Street Journal со ссылкой на официальное лицо.
Шестого марта Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) сообщил, что военные Ирана уничтожили радары американской системы ПРО THAAD в ОАЭ и Иордании, а также американскую РЛС FPS-132 в Катаре.
Масуд Пезешкиан - РИА Новости, 1920, 07.03.2026
Иран ожидает поддержку России на фоне атак США и Израиля, заявил Пезешкиан
Вчера, 01:14
"США торопятся заменить радар THAAD в Иордании, который был поврежден в результате удара дрона", - говорится в публикации издания со ссылкой на американского чиновника.
Как отмечает Wall Street Journal, радар является критически важным компонентом системы.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Скотт Бессент - РИА Новости, 1920, 07.03.2026
Бессент рассказал, когда США начнут конвоировать суда в Ормузском проливе
Вчера, 01:19
 
В миреСШАИорданияИранВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала