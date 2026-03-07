https://ria.ru/20260307/ssha-2079160535.html
СМИ: США хотят быстрее заменить поврежденный радар системы ПРО в Иордании
СМИ: США хотят быстрее заменить поврежденный радар системы ПРО в Иордании
СМИ: США хотят быстрее заменить поврежденный радар системы ПРО в Иордании
США стремятся быстрее заменить радар системы ПРО THAAD в Иордании, который был поврежден в ходе иранской атаки, сообщает издание Wall Street Journal со ссылкой...
СМИ: США хотят быстрее заменить поврежденный радар системы ПРО в Иордании
WSJ: США стремятся быстрее заменить поврежденный радар системы ПРО в Иордании