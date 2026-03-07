Рейтинг@Mail.ru
США будут страховать убытки судов в Персидском заливе - РИА Новости, 07.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:57 07.03.2026
https://ria.ru/20260307/ssha-2079158479.html
США будут страховать убытки судов в Персидском заливе
США будут страховать убытки судов в Персидском заливе - РИА Новости, 07.03.2026
США будут страховать убытки судов в Персидском заливе
США начнут страховать убытки судов, включая сами суда и их грузы, в Персидском заливе, выделив на эти цели около 20 миллиардов долларов, следует из заявления... РИА Новости, 07.03.2026
2026-03-07T00:57:00+03:00
2026-03-07T00:57:00+03:00
в мире
сша
персидский залив
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/05/2072411946_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_221ae4f9a486bd14729b2f4b4349de6b.jpg
https://ria.ru/20260307/sanktsii-2079158203.html
сша
персидский залив
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/05/2072411946_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_367b536f6e325a62df596b624a7103d2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, персидский залив, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, США, Персидский залив, Военная операция США и Израиля против Ирана
США будут страховать убытки судов в Персидском заливе

США будут страховать убытки судов в Персидском заливе, выделив $20 миллиардов

© AP Photo / Julio CortezФлаги США в Вашингтоне
Флаги США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 07.03.2026
© AP Photo / Julio Cortez
Флаги США в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. США начнут страховать убытки судов, включая сами суда и их грузы, в Персидском заливе, выделив на эти цели около 20 миллиардов долларов, следует из заявления Американской корпорации по финансированию международного развития (DFC).
"DFC... будет страховать убытки вплоть до приблизительно 20 миллиардов долларов", - говорится в публикации на сайте корпорации.
Американская корпорация по финансированию международного развития отмечает, что в рамках программы планирует страховать как суда, так и их грузы.
Головное сооружение нефтепровода Дружба на нулевом километре у города Альметьевска - РИА Новости, 1920, 07.03.2026
Бессент допустил дальнейшее ослабление санкций против нефти из России
00:53
 
В миреСШАПерсидский заливВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала