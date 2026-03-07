https://ria.ru/20260307/ssha-2079158479.html
США будут страховать убытки судов в Персидском заливе
в мире
сша
персидский залив
военная операция сша и израиля против ирана
сша
персидский залив
МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. США начнут страховать убытки судов, включая сами суда и их грузы, в Персидском заливе, выделив на эти цели около 20 миллиардов долларов, следует из заявления Американской корпорации по финансированию международного развития (DFC).
"DFC... будет страховать убытки вплоть до приблизительно 20 миллиардов долларов", - говорится в публикации на сайте корпорации.
Американская корпорация по финансированию международного развития отмечает, что в рамках программы планирует страховать как суда, так и их грузы.