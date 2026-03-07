Сергей Рябков: США не стоит раскачивать лодку словами о ядерных испытаниях

Россия и США впервые более чем за полвека остались без соглашения, которое ограничивало бы и контролировало стратегические арсеналы двух крупнейших ядерных держав. О перспективах заключения нового договора, который может прийти на смену прекратившему свое действие в начале февраля Договору о стратегических наступательных вооружениях, о подробностях состоявшейся в Женеве встречи российских и американских дипломатов и о переговорах с США в рамках рабочей группы по экономическим вопросам рассказал в интервью РИА Новости заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

— Есть ли сейчас какие-то контакты у России с США по Ирану, на рабочем уровне или еще каком-то?

— Кроме того, что происходит на международных площадках, многосторонних, и обсуждается, и попадает в том числе в публичную плоскость, таких контактов целевых, двусторонних конкретно по этой теме нет. Мы, безусловно, ставим перед американской стороной в императивном ключе все аспекты обеспечения безопасности наших загранучреждений, наших граждан, нашего имущества. Это, пожалуй, единственная тема, которая на сегодня обсуждается по двусторонним каналам.

Принципиальные оценки все даются на многосторонних площадках, и американцы получают наши сигналы о неприемлемости этого вопиющего нарушения, комплексного нарушения самых базовых основ международной правовой системы вследствие этой агрессии, которую совершили и продолжают совершать США и Израиль. Это все излагается, и это всем видно. И у них тоже нет никаких сомнений, никаких, я уверен, недопониманий той позиции, которую мы занимаем.

— Ранее появились сообщения в СМИ о встрече делегаций РФ и США в Женеве, на которой обсуждался вопрос будущего многостороннего соглашения по контролю над вооружениями. Действительно ли такая встреча состоялась? Она была "пристрелочной", или можно говорить о том, что между РФ и США возобновляется диалог по стратегической стабильности? Запланированы ли новые контакты? Планируются ли у России контакты по этой теме с другими членами "ядерной пятерки"?

— Могу сказать, что опять те, кто сливает подобную информацию в информпространство, передергивают происходящее. Мы отметили, что тот контакт в некоторых сообщениях именовался переговорами. В интернете подобные вбросы называют кликбейтом или хайпом на пустом месте. Россия и США не проводили никаких полноформатных консультаций — и тем более переговоров — по стратегической тематике ни в Женеве, ни где-либо еще. Некорректно говорить о каких-то "делегациях". Во всяком случае, из Москвы никто специально для подобных целей не командировался. По факту там традиционно проходил очередной плановый сегмент высокого уровня конференции по разоружению. На полях данного мероприятия состоялась беседа должностных лиц, представлявших Россию и США. Инициатива ее проведения принадлежала американцам, и содержание не выходило за рамки поддержания рутинных контактов по дипломатической линии. Наш представитель выслушал американского коллегу, изложил российские подходы. Никаких неожиданностей — тем более откровений — при этом не было. Соответственно, придавать повышенное значение этому контакту оснований нет.

Что касается "ядерной пятерки", то США, разумеется, могут свои соображения продвигать и там. Другой вопрос, насколько остальные участники будут готовы погружаться в предметное обсуждение американских идей. Мы, со своей стороны, от контактов не уходим и используем все возможности для доведения до Вашингтона наших принципиальных подходов.

— То есть сейчас никаких наметок на то, чтобы возобновить диалог по стратстабильности, пока нет?

— Нет, нет. Мы находимся в стадии обсуждения возможности проведения контактов в формате "ядерной пятерки", но тоже нет никаких договоренностей на этот счет.

— На каком уровне эти контакты могут пройти?

— На экспертном, на рабочем.

— Справедливо ли говорить, что Россия и США достигли некоего "джентльменского соглашения" в вопросе приверженности лимитам на СНВ после того, как договор истек, раз Россия объявила, что ее мораторий на нарушение центральных количественных параметров ДСНВ сохраняет свою силу?

— Продолжаются спекуляции о наличии неких договоренностей относительно приверженности сторон лимитам по ДСНВ. Призываю всех, кому эта тема небезынтересна, внимательно изучить публичные выступления представителей Госдепартамента США. Я позволю себе две прямые цитаты, которые недавно прозвучали с трибуны уже упомянутой Конференции по разоружению. Эти цитаты принадлежат американскому представителю. Первая: "На момент истечения срока действия ДСНВ заложенные в него количественные ограничения утратили актуальность". Вторая: "Мы (США. — Прим. ред.) не могли принять предложение о поддержании центральных лимитов по ДСНВ. Это по определению стало бы плохой сделкой". Из других высказываний американских официальных лиц вытекает, что США намерены сохранять в данной сфере полную свободу рук, держа наготове различные опции, в том числе, возможно, и по наращиванию, причем быстрому, своего ядерного арсенала. Подается так, что эти опции могут быть срочно задействованы по первому приказу президента. Я думаю, что дополнительные комментарии с нашей стороны излишни. Наша позиция была исчерпывающим образом изложена в заявлении МИД России от 4 февраля. Изменений не претерпела. На эту тему высказался также министр иностранных дел Сергей Викторович Лавров в ходе "правительственного часа" в Госдуме. Исходим из того, что c истечением срока действия ДСНВ стороны больше не связаны какими-либо обязательствами и симметричными декларациями в контексте договора. При этом Россия намерена действовать максимально ответственно и взвешенно, выстраивая свою линию на основе тщательного анализа военной политики США и общей ситуации в области безопасности. В дальнейшем будем определяться исходя из того, что для плодотворного взаимодействия с Вашингтоном должны быть сформированы надлежащие условия. О них мы неоднократно говорили.

— Каким вообще Россия видит это будущее соглашение, которое может прийти на смену ДСНВ? Оно будет касаться сокращений ядерных вооружений? В какой степени Россия готова корректировать свои подходы к этому возможному соглашению? На какие компромиссы будет готова пойти?

— Все это сугубо умозрительные сценарии. Рассуждения на эту тему, на мой взгляд, преждевременны. А факты таковы, что США отвергли нашу конструктивную и легко реализуемую инициативу в сфере постДСНВ, а выдвинули альтернативные, при этом, на наш взгляд, нереалистичные идеи. В частности, Вашингтон жестко замкнул перспективы выработки любого нового соглашения на участие в нем Китая. Очевидно, что американцы прекрасно знают о последовательной позиции наших китайских друзей, которые на нынешнем отрезке твердо исключают для себя такую возможность. Логически из этого вытекает, что ни о каком новом соглашении на сегодня оснований говорить нет.

— США уведомляли Россию об испытаниях межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III?

— Соглашение о взаимном уведомлении о пусках ракет от 1988 года работает. И мы надеемся, что оно и далее будет играть стабилизирующую роль, добавляя предсказуемости в этой сфере.

— Спецпредставитель США Стив Уиткофф заявил, что РФ и США договорились восстановить диалог по военной линии между командующим Европейским командованием ВС США и российским Генштабом, заработал ли сейчас этот канал в полную силу? И насколько восстановление диалога по линии военных на высоком уровне позволит достичь большей предсказуемости в отношениях с США?

— В условиях гипернестабильной и весьма опасной геополитической ситуации, особенно с учетом резкой эскалации на Ближнем Востоке, мы считаем важным поиск дипломатических путей и методов решения проблем, которые только множатся. Это императив. Соответственно, поддержание рабочих контактов, тем более в военной сфере, будет способствовать не только нахождению эффективных ответов вызовам современности, но и полезному обмену мнениями заинтересованных сторон. Мы рассчитываем, что это в конечном счете поможет установлению большей предсказуемости в наших отношениях с США.

— Помощник госсекретаря по контролю над вооружениями Кристофер Йо недавно повторил позицию администрации США о том, что они намерены вернуться к ядерным испытаниям "на равной основе" с другими странами. Через некоторое время после этого появились сообщения в СМИ о неких подземных толчках в районе полигона в Неваде. У российской стороны есть данные о том, что Штаты приблизились к тому, чтобы провести ядерные испытания?

— Мы неоднократно говорили о том, что риторика из Вашингтона на эту тему носит дестабилизирующий характер. Безусловно, тщательно отслеживаем все практические шаги, которые предпринимают американцы в данной сфере. Для этого есть необходимые технические возможности. Кроме того, как известно, существует давно функционирующая и эффективно работающая международная система мониторинга в этой сфере. Она создана в рамках Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, который, к сожалению, не вступил в силу, во многом из-за деструктивной позиции США. Система мониторинга тем не менее работает. Она позволяет подкреплять наши национальные выводы соответствующими данными, получаемыми с целого ряда станций.

Политический сигнал таков: максимальная сдержанность должна быть проявлена США в этой сфере. Не надо раскачивать лодку дальше, она и так уже набрала воду по ватерлинию. Эта лодка, в которой сложены остатки прежнего режима контроля над вооружениями, может легко пойти ко дну в результате подобных безответственных действий Вашингтона.

— Как идут контакты РФ и США по экономическому треку в рамках созданной двусторонней рабочей группы? Разрабатывают ли стороны сейчас некую дорожную карту возобновления экономического сотрудничества? Есть ли основания ожидать прорывов в этом вопросе?

— Как вы знаете, 23 января в Абу-Даби состоялась первая встреча специального представителя президента Российской Федерации по инвестиционному и экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилла Дмитриева и спецпредставителя президента США Стива Уиткоффа в их новом статусе как руководителей российско-американской рабочей группы по экономическим вопросам. Американская сторона в свое время внесла предложение о ее создании. Оно было поддержано президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

Разговор в данном формате носит доверительный характер и касается среди прочего возможностей создания совместных фондов, реализации иных двусторонних проектов. Стороны исходят из того, что у нас, то есть у России и США, имеется огромный потенциал для сотрудничества в самых разных областях. Но при этом важнейшим залогом реализации действительно колоссальных возможностей, которыми обладают торгово-экономические взаимоотношения между нашими странами, является отказ Вашингтона от попыток оказывать на нас массированное давление, включая создание масштабных односторонних препятствий для развития торговли, инвестиционных обменов и других связей. Эта тема тоже в поле зрения, когда она отрабатывается по линии этой рабочей группы.

— США довольно оптимистично оценивают переговоры с РФ по Украине. В Москве разделяют эти оценки?