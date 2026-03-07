Рейтинг@Mail.ru
Конфликт на Ближнем Востоке пока не влияет на терминал СПГ Зебрюгге - РИА Новости, 07.03.2026
03:43 07.03.2026
Конфликт на Ближнем Востоке пока не влияет на терминал СПГ Зебрюгге
Оператор крупнейшего терминала СПГ в Бельгии Зебрюгге заявил РИА Новости, что война на Ближнем Востоке пока не влияет на его потоки газа. РИА Новости, 07.03.2026
Флаг Бельгии
Флаг Бельгии. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 7 мар – РИА Новости, Юрий Апрелефф. Оператор крупнейшего терминала СПГ в Бельгии Зебрюгге заявил РИА Новости, что война на Ближнем Востоке пока не влияет на его потоки газа.
"На данный момент мы не видим влияния на деятельность в Зебрюгге", - сказали в пресс-службе Fluxys.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
На фоне эскалации конфликта практически остановилось судоходство через Ормузский пролив, а страховщики начали повышать премии и пересматривать страховое покрытие на фоне роста угроз безопасности. Это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, на него приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ.
