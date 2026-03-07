https://ria.ru/20260307/spetsoperatsiya-2079178174.html
ВС России нанесли удары по системам РЭБ и позициям БПЛА ВСУ у Орехова
ВС России нанесли удары по системам РЭБ и позициям БПЛА ВСУ у Орехова - РИА Новости, 07.03.2026
ВС России нанесли удары по системам РЭБ и позициям БПЛА ВСУ у Орехова
Подразделения беспилотных систем 42-й гвардейской дивизии российской группировки войск "Днепр" нанесли серию ударов по системам РЭБ и позициям БПЛА украинских... РИА Новости, 07.03.2026
специальная военная операция на украине
безопасность
запорожская область
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
запорожская область
безопасность, запорожская область, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Запорожская область, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
