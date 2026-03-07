Рейтинг@Mail.ru
ВС России нанесли удары по системам РЭБ и позициям БПЛА ВСУ у Орехова - РИА Новости, 07.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:37 07.03.2026
https://ria.ru/20260307/spetsoperatsiya-2079178174.html
ВС России нанесли удары по системам РЭБ и позициям БПЛА ВСУ у Орехова
ВС России нанесли удары по системам РЭБ и позициям БПЛА ВСУ у Орехова - РИА Новости, 07.03.2026
ВС России нанесли удары по системам РЭБ и позициям БПЛА ВСУ у Орехова
Подразделения беспилотных систем 42-й гвардейской дивизии российской группировки войск "Днепр" нанесли серию ударов по системам РЭБ и позициям БПЛА украинских... РИА Новости, 07.03.2026
2026-03-07T07:37:00+03:00
2026-03-07T07:37:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
запорожская область
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1b/2077127198_0:124:2953:1785_1920x0_80_0_0_16d834a7139e737a2b571244df6313a0.jpg
https://ria.ru/20260307/spetsoperatsiya-2079176217.html
запорожская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1b/2077127198_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_cb5c92e1f4e9958456da349eef8ea85c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, запорожская область, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Запорожская область, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
ВС России нанесли удары по системам РЭБ и позициям БПЛА ВСУ у Орехова

FPV-расчеты "Днепра" нанесли удары по системам РЭБ и позициям БПЛА ВСУ у Орехова

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 07.03.2026
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Российский военнослужащий. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Подразделения беспилотных систем 42-й гвардейской дивизии российской группировки войск "Днепр" нанесли серию ударов по системам РЭБ и позициям БПЛА украинских боевиков в районе города Орехов Запорожской области, рассказал РИА Новости командир штурмовой роты с позывным "Немец".
Ранее агентство передавало, что FPV-расчеты 42-й дивизии начали действовать в небе над Ореховом, уничтожая живую силу и технику украинских боевиков и срывая снабжение и ротацию частей ВСУ.
"Расчеты FPV нанесли комбинированный удар по местам дислокации систем РЭБ и по позициям операторов БПЛА ВСУ на позициях противника в районе города Орехов. Все выявленные цели поражены", - сказал командир штурмовой роты.
Город Орехов находится вблизи линии боевого соприкосновения в Запорожской области и контролируется ВСУ. Украинские боевики используют его как место временной дислокации своих подразделений. Там же расположены пути снабжения передовых позиций противника.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 07.03.2026
Оператор рассказал об обнаружении пунктов управления БПЛА ВСУ в ДНР
Вчера, 06:57
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьЗапорожская областьВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала