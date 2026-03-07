ВС России уничтожили шведскую бронемашину ВСУ под Константиновкой

ДОНЕЦК, 7 мар - РИА Новости. Операторы беспилотных систем "Южной" группировки войск уничтожили шведскую бронемашину боевиков ВСУ в районе населённого пункта Константиновка, сообщили в Минобороны РФ.

"В результате нескольких попаданий ударных БПЛА было вызвано возгорание топлива, в ходе которого транспорт противника был уничтожен", - говорится в сообщении.