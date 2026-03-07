Рейтинг@Mail.ru
ВС России уничтожили шведскую бронемашину ВСУ под Константиновкой - РИА Новости, 07.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:07 07.03.2026
https://ria.ru/20260307/spetsoperatsiya-2079176602.html
ВС России уничтожили шведскую бронемашину ВСУ под Константиновкой
ВС России уничтожили шведскую бронемашину ВСУ под Константиновкой - РИА Новости, 07.03.2026
ВС России уничтожили шведскую бронемашину ВСУ под Константиновкой
Операторы беспилотных систем "Южной" группировки войск уничтожили шведскую бронемашину боевиков ВСУ в районе населённого пункта Константиновка, сообщили в... РИА Новости, 07.03.2026
2026-03-07T07:07:00+03:00
2026-03-07T07:07:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
константиновка
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/15/2069243059_1185:60:3072:1122_1920x0_80_0_0_405c4b0b52d9b83326e08adcb6eff0cf.jpg
https://ria.ru/20260307/spetsoperatsiya-2079171449.html
россия
константиновка
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/15/2069243059_1216:28:3072:1420_1920x0_80_0_0_7588fc1900fd12ba9c5fab5ee44e7b06.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, россия, константиновка, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Константиновка, Вооруженные силы Украины
ВС России уничтожили шведскую бронемашину ВСУ под Константиновкой

ВС России уничтожили шведский бронетранспортер Pbv 302 ВСУ под Константиновкой

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий в зоне проведения спецоперации
Российский военнослужащий в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 07.03.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Российский военнослужащий в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ДОНЕЦК, 7 мар - РИА Новости. Операторы беспилотных систем "Южной" группировки войск уничтожили шведскую бронемашину боевиков ВСУ в районе населённого пункта Константиновка, сообщили в Минобороны РФ.
По данным оборонного ведомства, разведчики 17-й гвардейской артиллерийской бригады большой мощности обнаружили оставленный бронетранспортер Pbv 302 шведского производства.
"В результате нескольких попаданий ударных БПЛА было вызвано возгорание топлива, в ходе которого транспорт противника был уничтожен", - говорится в сообщении.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 07.03.2026
Бойцы ВС России нашли подземный город ВСУ под Графским
Вчера, 05:02
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияКонстантиновкаВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала