ВС России уничтожили шведскую бронемашину ВСУ под Константиновкой
ВС России уничтожили шведскую бронемашину ВСУ под Константиновкой - РИА Новости, 07.03.2026
ВС России уничтожили шведскую бронемашину ВСУ под Константиновкой
Операторы беспилотных систем "Южной" группировки войск уничтожили шведскую бронемашину боевиков ВСУ в районе населённого пункта Константиновка, сообщили в... РИА Новости, 07.03.2026
ВС России уничтожили шведский бронетранспортер Pbv 302 ВСУ под Константиновкой
ДОНЕЦК, 7 мар - РИА Новости. Операторы беспилотных систем "Южной" группировки войск уничтожили шведскую бронемашину боевиков ВСУ в районе населённого пункта Константиновка, сообщили в Минобороны РФ.
По данным оборонного ведомства, разведчики 17-й гвардейской артиллерийской бригады большой мощности обнаружили оставленный бронетранспортер Pbv 302 шведского производства.
"В результате нескольких попаданий ударных БПЛА было вызвано возгорание топлива, в ходе которого транспорт противника был уничтожен", - говорится в сообщении.