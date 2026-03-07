https://ria.ru/20260307/spetsoperatsiya-2079176217.html
Оператор рассказал об обнаружении пунктов управления БПЛА ВСУ в ДНР
Оператор рассказал об обнаружении пунктов управления БПЛА ВСУ в ДНР
ДОНЕЦК, 7 мар – РИА Новости. Четыре пункта управления БПЛА противника обнаружены в маленьком поселке Красноярское в ДНР на небольшом удалении друг от друга, что является своеобразным рекордом, рассказал РИА Новости старший оператор расчета батальона беспилотных систем 55-й дивизии морской пехоты, действующей в интересах группировки "Центр", с позывным "Вавилон".
"Населенный пункт Красноярское, там были обнаружены четыре пункта управления БПЛА противника. Два из них уничтожены, по двум еще ведется работа", - сообщил боец.
Собеседник агентства уточнил, что рядом с населенным пунктом располагается террикон, на котором противник, вероятно, размещал антенны управления дронами.
"Пункты ВСУ
расположены были не прям плотно, на небольшом отдалении. Но чтобы прям четыре и рядом – первый раз такое", – уточнил "Вавилон".