Оператор рассказал об обнаружении пунктов управления БПЛА ВСУ в ДНР

ДОНЕЦК, 7 мар – РИА Новости. Четыре пункта управления БПЛА противника обнаружены в маленьком поселке Красноярское в ДНР на небольшом удалении друг от друга, что является своеобразным рекордом, рассказал РИА Новости старший оператор расчета батальона беспилотных систем 55-й дивизии морской пехоты, действующей в интересах группировки "Центр", с позывным "Вавилон".

"Населенный пункт Красноярское, там были обнаружены четыре пункта управления БПЛА противника. Два из них уничтожены, по двум еще ведется работа", - сообщил боец.

Собеседник агентства уточнил, что рядом с населенным пунктом располагается террикон, на котором противник, вероятно, размещал антенны управления дронами.