Оператор рассказал об обнаружении пунктов управления БПЛА ВСУ в ДНР - РИА Новости, 07.03.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:57 07.03.2026
Оператор рассказал об обнаружении пунктов управления БПЛА ВСУ в ДНР
Четыре пункта управления БПЛА противника обнаружены в маленьком поселке Красноярское в ДНР на небольшом удалении друг от друга
2026
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
Оператор рассказал об обнаружении пунктов управления БПЛА ВСУ в ДНР

© РИА Новости / Станислав Красильников
Российские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 07.03.2026
© РИА Новости / Станислав Красильников
Российские военнослужащие. Архивное фото
ДОНЕЦК, 7 мар – РИА Новости. Четыре пункта управления БПЛА противника обнаружены в маленьком поселке Красноярское в ДНР на небольшом удалении друг от друга, что является своеобразным рекордом, рассказал РИА Новости старший оператор расчета батальона беспилотных систем 55-й дивизии морской пехоты, действующей в интересах группировки "Центр", с позывным "Вавилон".
"Населенный пункт Красноярское, там были обнаружены четыре пункта управления БПЛА противника. Два из них уничтожены, по двум еще ведется работа", - сообщил боец.
Собеседник агентства уточнил, что рядом с населенным пунктом располагается террикон, на котором противник, вероятно, размещал антенны управления дронами.
"Пункты ВСУ расположены были не прям плотно, на небольшом отдалении. Но чтобы прям четыре и рядом – первый раз такое", – уточнил "Вавилон".
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 07.03.2026
Бойцы ВС России нашли подземный город ВСУ под Графским
Специальная военная операция на Украине
Донецкая Народная Республика
Вооруженные силы Украины
 
 
