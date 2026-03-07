МОСКВА, 7 мар – РИА Новости. Штурмовики 82-го мотострелкового полка шестой гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Север" нашли под лесом на подступах к населённому пункту Графское в Харьковской области подземный город из пулемётных точек, выстроенный украинскими войсками, рассказал командир штурмового взвода с позывным "Спартак".

Об освобождении Графского Минобороны РФ сообщило 25 февраля.

"Начали осматриваться, там было очень много скрытых пулеметных точек под землей. Обычный лес сверху, а оказывается целый город под землей", - приводит слова "Спартака" Минобороны РФ.

Командир добавил, что через сеть окопов ВСУ намеревались застать российских бойцов врасплох. Один раз украинские военнослужащие даже выскочили на российское штурмовое подразделение почти с тыла. Их планы тогда нарушил пулемётчик ВС РФ, отметил "Спартак".

В самом населённом пункте многие дома, в которых располагались ВСУ, также были соединены подземными тоннелями, рассказал боец. Однако российские штурмовики их выявили и "обрезали пути" украинцам.

"Нам очень сильно помогло, что они не смогли вовремя уйти, передать информацию следующим подразделениям, и произведена была успешная зачистка данного участка. Задача выполнена", - пояснил "Спартак".

Перед наступлением на Графское активно дальнобойная артиллерия и ударные беспилотники уничтожили основные огневые позиции противника, рассказали в МО РФ . Штурмовики в это время готовили укрепления и пункты временной дислокации, а также копили силы для основного штурма.