Бойцы ВС России нашли подземный город ВСУ под Графским - РИА Новости, 07.03.2026
Специальная военная операция на Украине
 
05:02 07.03.2026
Бойцы ВС России нашли подземный город ВСУ под Графским
Бойцы ВС России нашли подземный город ВСУ под Графским
Штурмовики 82-го мотострелкового полка шестой гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Север" нашли под лесом на подступах к населённому пункту...
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
харьковская область
вооруженные силы украины
безопасность, россия, харьковская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Харьковская область, Вооруженные силы Украины
МОСКВА, 7 мар – РИА Новости. Штурмовики 82-го мотострелкового полка шестой гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Север" нашли под лесом на подступах к населённому пункту Графское в Харьковской области подземный город из пулемётных точек, выстроенный украинскими войсками, рассказал командир штурмового взвода с позывным "Спартак".
Об освобождении Графского Минобороны РФ сообщило 25 февраля.
Боевая работа расчета зенитно-ракетного комплекса Тор-М1 - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
ВС России уничтожили пусковую установку РСЗО HIMARS
6 марта, 12:24
"Начали осматриваться, там было очень много скрытых пулеметных точек под землей. Обычный лес сверху, а оказывается целый город под землей", - приводит слова "Спартака" Минобороны РФ.
Командир добавил, что через сеть окопов ВСУ намеревались застать российских бойцов врасплох. Один раз украинские военнослужащие даже выскочили на российское штурмовое подразделение почти с тыла. Их планы тогда нарушил пулемётчик ВС РФ, отметил "Спартак".
В самом населённом пункте многие дома, в которых располагались ВСУ, также были соединены подземными тоннелями, рассказал боец. Однако российские штурмовики их выявили и "обрезали пути" украинцам.
"Нам очень сильно помогло, что они не смогли вовремя уйти, передать информацию следующим подразделениям, и произведена была успешная зачистка данного участка. Задача выполнена", - пояснил "Спартак".
Перед наступлением на Графское активно дальнобойная артиллерия и ударные беспилотники уничтожили основные огневые позиции противника, рассказали в МО РФ. Штурмовики в это время готовили укрепления и пункты временной дислокации, а также копили силы для основного штурма.
"Также велась активная артподготовка. Расчёты наносили огневое поражение и уничтожали укрепления, блиндажи и подземные коммуникации ВСУ. Кроме этого, подавляли точки запуска вражеских БПЛА, вели контрбатарейную борьбу и уничтожали огневые точки украинских формирований", - отметили в МО РФ.
FPV-дроны - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
ВС России уничтожили пункт управления гексакоптеров ВСУ в Константиновке
6 марта, 02:15
 
